Министр энергетики ОАЭ счел невозможной замену российской нефти

ОАЭ пытаются увеличить уровень добычи до 5 млн барр. в сутки, однако это не означает, что страна принимает односторонние решения или собирается выйти из ОПЕК+, добавил Аль-Мазруи.
В то же время глава национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Ахмед Аль-Джабер предупредил о перспективе краткосрочного дефицита на нефтяных рынках, передает Al Bayan. Он объяснил, что по сравнению с прошлым годом спрос увеличился на 3 млн барр.
Аль-Джабер назвал волатильность цен на нефть структурной проблемой и спрогнозировал возвращение спроса к допандемийному в четвертом квартале 2022 года.
На фоне военной операции России на Украине западные страны стали обсуждать отказ от закупок российской нефти. 8 марта запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе сырой нефти, ввели США.
В то же время американский президент Джо Байден попытался связаться с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и шейхом ОАЭ Мохаммедом бен Заид аль Нахайяном, писала WSJ со ссылкой на источники в начале марта. По данным издания, в ОАЭ и Саудовской Аравии не стали разговаривать с Байденом, а ранее отказались наращивать объемы добычи нефти. При этом представители стран общались с президентом России Владимиром Путиным и подтвердили намерения выполнять соглашение ОПЕК+.
Великобритания и Канада объявили, что также планируют отказаться от российской нефти. Еврокомиссия представила проект плана по ускоренному отказу от нефти и газа из России. Евросоюз планирует сократить поставки газа из России на две трети до конца 2022 года. Главы МИД ЕС обсуждали эмбарго на поставку нефти, они должны были вернуться к обсуждению в конце марта. Канцлер Германии Олаф Шольц указал, что страна может отказаться от нефти и угля из России уже в этом году.
Вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что отказ от российских углеводородов может привести к коллапсу на газовых и нефтяных рынках. Он объяснял, что Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов, доля экспорта составляет порядка 20%. Новак также прогнозировал цену $300 за баррель в случае эмбарго.