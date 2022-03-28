Котяков заявил, что массовых сокращений сотрудников в компаниях России не планируется

«Массовых сокращений на рынке труда на данный момент не планируется. Согласно действующему трудовому законодательству, работодатель обязан уведомить службу занятости в случае планируемого сокращения работников за два месяца до такого сокращения, а если это массовое сокращение, то за три месяца. На сегодняшний день таких уведомлений в центры занятости на территории Российской Федерации не поступало», — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По словам министра, рынок труда пока занимает «выжидательную позицию», предприниматели, которые в том числе связаны с поставками импортных комплектующих, в некоторых случаях поставили производство на паузу. В режиме простоя сейчас находятся более 90 тыс. человек.
«При этом работодатели выполняют свои обязательства перед работниками, им выплачивается заработная плата в соответствии с действующим российским законодательством: ⅔ от оклада, в иных случаях 3/3 от зарплаты. Есть и примеры, когда юридические лица платят даже среднюю зарплату за последние шесть месяцев и это обязательства, которые они взяли на себя на два месяца вперед», — пояснил Котяков.
Кроме того, по данным министра, сейчас порядка 14 тыс. работников находятся в неоплачиваемом отпуске, работодатели уведомили о планах по сокращению 50 тыс. сотрудников.
По данным Минтруда, всего по найму в стране работают порядка 55 млн граждан.