Северо-Крымский канал заполнился целиком впервые за восемь лет

Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета по водному хозяйству Крыма Альберт Кангиев.
— Сегодня вода не только на первой насосной станции, — уточнил Альберт Кангиев. — Сегодня водой заполнен весь Северо-Крымский канал, он весь под напором.
На минувшей неделе шесть насосов первой насосной станции начали закачку воды на участок русла ниже села Победное. Теперь же вода появилась на 80-километровом участке, который был пересохшим начиная с апреля 2014 года. Также вода начала наполнять кислотонакопитель предприятия «Крымский титан», куда все последние годы вода закачивалась из артезианских источников.
Напомним, вода Северо-Крымского канала признана пригодной для использования, и в ближайшее время начнется закачка 30 миллионов кубометров воды в Межгорное водохранилище для водоснабжения Симферополя.