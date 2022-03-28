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14:18 (мск), источник: "Российская газета"

Северо-Крымский канал заполнился целиком впервые за восемь лет

Северо-Крымский канал к понедельнику 28 марта полностью заполнен водой из Днепра впервые за восемь лет, и в ближайшее время начнется подача ресурса сельскохозяйственным предприятиям.

Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета по водному хозяйству Крыма Альберт Кангиев.

— Сегодня вода не только на первой насосной станции, — уточнил Альберт Кангиев. — Сегодня водой заполнен весь Северо-Крымский канал, он весь под напором.

На минувшей неделе шесть насосов первой насосной станции начали закачку воды на участок русла ниже села Победное. Теперь же вода появилась на 80-километровом участке, который был пересохшим начиная с апреля 2014 года. Также вода начала наполнять кислотонакопитель предприятия «Крымский титан», куда все последние годы вода закачивалась из артезианских источников.

Напомним, вода Северо-Крымского канала признана пригодной для использования, и в ближайшее время начнется закачка 30 миллионов кубометров воды в Межгорное водохранилище для водоснабжения Симферополя.

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