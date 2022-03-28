В России цены на хлеб зафиксируют до конца года

«Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Участники совещания Абрамченко с властями и регионов отметили, что в России нет задержек поставок или предпосылок для снижения производства, но в последнее время стоимость хлеба растет из-за роста цен на ингредиенты.
Больше всего субсидий получат Московская область — 94 млн руб., Нижегородская область — 89 млн руб., Краснодарский край — 88 млн руб., Свердловская область — 79 млн руб., Кировская область — 75 млн руб. Абрамченко призвала власти регионов оперативно подготовить документы, чтобы распределить субсидии между компаниями.
«В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня», — заявила вице-премьер. Она поручила Минпромторгу проработать такие меры с ритейлерами и представить предложения в правительство.
В начале марта «Магнит», «О’кей», «Ашан» и «Атак» ограничили наценки на отдельные категории товаров до 5%.
Наценки были снижены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора». В «Магните» сообщили, что ограничение наценки коснется 304 товарных позиций в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. Наценка не будет превышать 5% для 276 товаров.
В январе «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») заявили о готовности ограничить наценки на отдельные социально значимые продукты питания на уровне 10%.
Ранее сообщалось, что ведомства выступают за ограничение наценок на социально значимые продукты на уровне не выше 5%. В перечень таких продуктов планируется внести свеклу, морковь, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения.