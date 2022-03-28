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17:22 (мск), источник: © РИА Новости

Курс доллара опустился ниже 92 рублей

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рубль усиливает рост — доллар опустился ниже 92 рублей, следует из данных Московской биржи.

ЦБ: $ 93.7125   -1.95 € 102.6714   -2.59 ММВБ: $ 90.9650   -5.04 € 99.6675   -5.33
Источник: © РИА Новости

Так, к 17:11 курс американской валюты расчетами «завтра» падал на 4,05 рубля — до 91,95, курс евро — на 4,5 рубля, до 100,5. Минутами ранее доллар максимально опускался до 91,84 рубля — к минимуму с 1 марта.

Официальный курс, установленный Центробанком на 29 марта, составил 93,7125 рубля за доллар (+ 1,9493 рубля) и 102,6714 — за евро (+ 2,5948 рубля).

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