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20:24 (мск), источник: Известия

ЦБ РФ рекомендовал конвертировать валютную ипотеку по курсу на 18 февраля

ЦБ РФ рекомендовал банкам по заявлениям заемщиков до 31 мая конвертировать валютную ипотеку в рублевую по официальному курсу на 18 февраля. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном 28 марта. Отмечается, что в первую очередь банкам следует обратить внимание на кредиты, по которыми соблюдается ряд условий.

Источник: Известия

«Что остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал $150 тыс. или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату. Кредит был выдан до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения, это жилье — единственное в собственности заемщика в России. Просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней», — перечислил регулятор основные условия.

Кроме того, регулятор подчеркнул, что пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика.

По оценке Центробанка, этим критериям соответствуют около 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте.

18 марта глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система России работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Она отметила, что в конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, однако россияне возвращают забранные с вкладов в банках РФ деньги в последние две недели.

В тот же день ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 20% годовых. В регуляторе добавили, что на фоне «кардинально изменившихся внешних условий» резкое повышение ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен в России.

9 марта Банк России установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. В частности, накладывается запрет на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Снять можно будет и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи.

Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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