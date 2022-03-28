ЦБ РФ рекомендовал конвертировать валютную ипотеку по курсу на 18 февраля

«Что остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал $150 тыс. или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату. Кредит был выдан до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения, это жилье — единственное в собственности заемщика в России. Просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней», — перечислил регулятор основные условия.
Кроме того, регулятор подчеркнул, что пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика.
По оценке Центробанка, этим критериям соответствуют около 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте.
18 марта глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что банковская система России работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Она отметила, что в конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, однако россияне возвращают забранные с вкладов в банках РФ деньги в последние две недели.
В тот же день ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 20% годовых. В регуляторе добавили, что на фоне «кардинально изменившихся внешних условий» резкое повышение ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен в России.
9 марта Банк России установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. В частности, накладывается запрет на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Снять можно будет и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи.
Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.