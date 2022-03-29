00:25 (мск), источник: Известия
Скидки в сторону: ритейлеры вводят кредиты за бытовую технику под 10% переплаты
Какой продукт приходит на смену привычной рассрочке в магазинах электроники.
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В российские магазины электроники, часть из которых ранее отказалась от рассрочки, возвращается популярный в 2000-х годах кредитный формат «10−10−10». По нему покупатель вносит 10% стоимости товара, а затем 10 месяцев выплачивает долг равными долями, в итоге переплачивая за технику 10%. Первыми такую схему внедрили «М. Видео» и «Эльдорадо», за ними последуют и другие ритейлеры, считают эксперты. Схема «10−10−10» вводит потребителя в заблуждение — на самом деле ставка по таким кредитам составляет 23−25% годовых, отметили юристы. Однако на фоне того, что кредиты сейчас подорожали, а часть розницы отказалась от рассрочек, выбирать клиентам не приходится, признали аналитики.
Десятка до оплаты
«М. Видео-Эльдорадо» начал продавать бытовую технику и электронику, используя популярный в 2000-х годах кредитный инструмент «10−10−10». Его предоставляют работающие через кредитную платформу ритейлера ОТП Банк, МТС Банк и «Ренессанс Кредит». Об этом «Известиям» рассказал представитель объединенного ритейлера.
— Кредитное предложение предполагает первоначальный взнос в размере 10% стоимости покупки и погашение основной суммы и процентов в течение 10 месяцев. Общая переплата по кредиту составит порядка 10% при годовой ставке 23−23,5% в зависимости от предложения конкретного банка. Акция распространяется на большинство товаров, — уточнил он.
По словам представителя ритейлера, приобретать технику по такой схеме выгоднее, чем брать кредит. Например, при покупке смартфона стоимостью 50 тыс. рублей при помощи инструмента «10−10−10» итоговая цена составит 55 тыс., а при оформлении потребительского кредита на год — примерно 67 тыс. рублей, утверждает он.
В марте часть ритейлеров прекратила продажу техники в кредит и рассрочку, рассказывали «Известиям» ранее представители розничных сетей. Например, стало невозможно купить что-либо, расплатившись позже в магазинах Apple re: Store, управляемой Inventive Retail Group (IRG). «М. Видео-Эльдорадо» прекратил продажи в рассрочку. Такой формат оплаты товаров — один из вариантов промо, в рамках которого ритейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита. В нынешней ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен, отмечали в розничной сети.
Представители других ритейлеров и операторов, опрошенные «Известиями», утверждают, что пока формат «10−10−10» их магазины не используют.
— Нам нет необходимости запускать подобную акцию, потому что мы сохранили возможность оформления рассрочек. В магазинах МТС можно оформить беспроцентный кредит на три месяца, а также на шесть и 10 месяцев на отдельные категории популярных гаджетов, — заявили в компании.
В «Связном» действуют кредитные продукты на более выгодных условиях. Например, есть рассрочка «0−0−10» без первоначального взноса и переплат на 10 месяцев, сказал вице-президент компании по телекоммуникационным и финансовым услугам Максим Следков.
— Большинство ритейлеров сейчас не используют «10−10−10», но в ближайшее время розничные сети, скорее всего, введут такую практику. Им нужен оборот, а без таких мер поддержки продаж сохранить его на приемлемом для продолжения бизнеса уровне вряд ли удастся, — считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
У продавца нет обязанности продавать товар в рассрочку или кредит, прокомментировали «Известиям» ранее ситуацию с отложенными платежами за товары в Роспотребнадзоре. Если такой договор уже заключен, то его отмена законодательно не предусмотрена, подчеркнули в ведомстве.
Следите за руками
В отличие от привычных рассрочек и кредитов при использовании «10−10−10» 10% стоимости товара надо оплачивать сразу, что не всегда удобно или даже возможно, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
— Но покупателям сейчас выбирать особо не из чего — банки выдают потребительские кредиты неохотно, — констатировал эксперт.
«Известия» направили запросы в топ-30 российских банков о программе рассрочки «10−10−10». В МТС Банке подтвердили, что с 23 марта 2022 года запустили этот финпродукт в магазинах партнеров «М. Видео» и «Эльдорадо». На данный момент Росбанк не предоставляет программу рассрочки «10−10−10», сообщил руководитель центра потребительского кредитования кредитной организации Игорь Дмитриев, подчеркнув, что банк готов рассмотреть сотрудничество с любыми партнерами и сетями. В других крупнейших финорганизациях, в том числе в «Ренессанс Кредите» и ОТП Банке, не ответили на запросы.
Сейчас в России преобладают программы рассрочек по условной схеме «0−0−12»: 0% первый взнос, 0% переплат и срок кредита на 12 месяцев, — рассказал «Известиям» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Он пояснил, обычно проценты по такому типу займа полностью берет на себя продавец.
— В итоге банк получает клиента, с которым можно дальше работать по различным направлениям, ритейлер продает товар, тем самым увеличивая себе выручку, а покупатель получает необходимый продукт в кредит, при этом без необходимости платить проценты. Вместе с тем при использовании таких возможностей покупатель обычно лишается возможности получить какие-либо скидки. Чаще всего программы рассрочки используют покупатели бытовой техники и мебели, а также клиенты платных медицинских клиник, — рассказал эксперт.
Сейчас экономическая обстановка требует корректировки привычных моделей рассрочки, которые не предполагали получения процентов с заемщика, отметила операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. По ее словам, программа «10−10−10», с одной стороны, позволяет сохранить доступ населения к кредитам на крупные покупки, а с другой — в какой-то степени страхует магазины и банки.
— При этом сама система рассрочек крайне важна в нынешних условиях. Благодаря этому инструменту банковский сектор продолжит расширять клиентскую базу, он улучшает динамику оборота средств на потребительском рынке, позволяет людям решать свои практические задачи по качеству жизни. Кроме того, в выигрыше и магазины, которые получают инструмент поддержки потребительского спроса и реализации товаров, — полагает Ксения Артемьева.
Деньги по кредиту «10−10−10» можно вернуть досрочно, так как это обычный потребительский кредит — проценты выплачиваются до дня фактического возврата суммы, отметила юрист Amulex.ru Екатерина Попова. Сумма займа может быть возвращена досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом кредитора не менее чем за 30 дней до дня такого возврата, объяснила она. Но схема «10−10−10» вводит потребителя в заблуждение, утверждает эксперт. Магазины делают акцент на переплате в 10% (процент от стоимости товара), при этом ставка составляет 23−25% годовых, объяснила Екатерина Попова.
В 2000-х, когда продукт «10−10−10» пользовался популярностью, Федеральная антимонопольная служба часто привлекала кредитные организации к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе, напомнила Екатерина Попова.
— Банки использовали рекламные лозунги «Кредит за 10%!», что означало переплату при внесении 10% первоначального взноса на 10 месяцев по кредиту денежной суммы в размере 10%, а не размер процентной ставки по кредиту 10% годовых. При этом фактический размер кредитной ставки составлял 23,6%, — указала юрист.
Жалоб на банковский продукт «10−10−10» в ФАС не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что при продвижении услуг по кредитованию до потребителей должны доводить полную информацию, в том числе о полной стоимости кредита и графике платежей.
Валерий Кодачигов
Наталья Ильина