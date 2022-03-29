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02:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков прокомментировал возможное прекращение подачи газа ЕС из России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное прекращение подачи газа ЕС из России. Его слова в беседе с американской телекомпанией PBS передает ТАСС.

Источник: Reuters

По словам Пескова, он не знает, прекратит ли Россия подачу газа Евросоюзу в случае, если там откажутся платить в рублях. При этом он подчеркнул, что «благотворительности не будет».

Нет оплаты — нет газа.
Дмитрий Песков

До этого Дмитрий Песков также заявил, что Москва не будет заниматься благотворительностью и поставлять газ Европе бесплатно, если партнеры откажутся платить в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. После этого представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы заявили, что не смогут оплачивать российское топливо рублями.

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