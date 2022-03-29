Песков прокомментировал возможное прекращение подачи газа ЕС из России

По словам Пескова, он не знает, прекратит ли Россия подачу газа Евросоюзу в случае, если там откажутся платить в рублях. При этом он подчеркнул, что «благотворительности не будет».
До этого Дмитрий Песков также заявил, что Москва не будет заниматься благотворительностью и поставлять газ Европе бесплатно, если партнеры откажутся платить в рублях.
23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. После этого представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы заявили, что не смогут оплачивать российское топливо рублями.