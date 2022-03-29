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06:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа доля импортной сельхозтехники в России

Доля техники российского и белорусского производства в российском АПК занимает порядка 70 процентов. Об этом РИА Новости заявили в Минсельхозе.

Источник: AP 2022

В министерстве отметили, что доля техники российского и белорусского производства ежегодно увеличивается. В свою очередь ассоциация производителей специализированной техники «Росспецмаш» уточнила, что в 2021 году общий объем производства отечественной сельхозтехники достиг рекордных показателей за всю историю и составил 218 миллиардов рублей, что на 46 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года, при этом производственные мощности недозагружены.

Импортируются же в основном спецмашины для уборки и первичной переработки корнеплодов, овощей, фруктов и технических культур, при этом возникающие вопросы с логистикой импортной сельхозтехники и комплектующих компании решают «за счет оперативного изменения каналов поставок или переориентации на альтернативных поставщиков».

Также в минсельхозе заверили, что к началу посевной кампании агропарк обеспечен необходимым объемом запчастей и расходных материалов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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