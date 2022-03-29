Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 28 февраля

По данным на 10:31 мск, курс доллара укорил снижение до 88,1 рубля (-1,8%), курс евро рос до 96,95 рубля (0,36%).
По данным биржи на 10:00 мск, курс доллара находился на уровне 89 рублей (-0,84%). Курс евро снижался на 4,55%, до 101 рубля.
По данным торговой площадки на 10:31 мск, долларовый индекс РТС прибавляет 9,6% и находится на отметке 902,16 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи находится на отметке 2523,91 пункта (+3,8%). При этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи находился на уровне 2442,43 пункта (+0,48%). Долларовый индекс РТС рос на 4,19% — до 857,55 пункта.
Московская биржа во вторник торгует акциями российских компаний с 09:50 мск до 14:00 мск в режиме основных торгов, до 19:00 мск — в режиме переговорных сделок. Также торгуются ОФЗ и корпоративные облигации в режиме основных торгов, до 18:50 мск.