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11:55 (мск), источник: Ведомости

ФАС возбудила дело против крупнейшего российского производителя сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «Продимекс», крупнейшего производителя сахара в России. Компания подозревается в «незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», которая привела к росту розничных цен на сахар, сообщает пресс-служба ФАС. Если вина «Продимекса» будет установлена, то ему грозит штраф.

Источник: РИА "Новости"

По данным Forbes, «Промидекс» занял 121-ю строчку в списке 200 крупнейших компаний России по итогам 2021 г. В позапрошлом году выручка компании составила 93,6 млрд руб.

Ранее в марте ФАС начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара — НКО «Cоюз сахаропроизводителей России», «Группа компаний “Русагро”, “Русагро-Центр”, “Продимекс”, “ГК Доминант”, “Торговый дом “Доминант” и “ЧеховСахар”.

По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», цены на сахар для промышленных потребителей стали расти высокими темпами в феврале — марте 2022 г. Ситуация осложняется тем, что отпускные цены на сахар растут последние два года, добавили в «Асконде». По словам представителя организации, с января 2020 г. по январь 2022 г. стоимость сахара выросла с 20,4 до 52 ₽ за 1 кг.

Кроме того, ФАС проводила проверку цепочек поставок сахара в магазины для недопущения задержек отгрузки товара в объекты розничной торговли. После этого регулятор возбудил антимонопольное дело в отношении «Магнита» и «Пятерочки» из-за недопоставок сахара, выявленных в Воронежской области. Признаки картельного сговора также обнаружили в действиях двух сахарных заводов «Агрокомплекса им. Ткачева» в Краснодарском крае и оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области.

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