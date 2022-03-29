Песков заявил о неминуемости поставок газа за рубли

«Газ бесплатно никто поставлять не будет, это просто невозможно, а оплачивать его можно только в рублях», — заявил Песков, добавив, что призыв G7 к компаниям — это не декларация.
Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны против РФ, и должны понимать, что просто нужно купить рубли за их валюту — евро, доллары и так далее — и ими оплатить.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
«Де факто ничего практически не меняется», — продолжил пресс-секретарь главы государства. «Тем не менее это поручение президента, и до 31 марта все опции этого процесса просчитываются», — уточнил он. На вопрос о том, просчитывается ли вариант, если европейцы откажутся покупать за рубли, Песков ответил утвердительно и повторил: «Еще раз — конечно же, бесплатного газа не бывает».
На вопрос, сколько будет у европейцев времени на переход на оплату в рублях, если схема будет готова к 1 апреля, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что «по поручению президента до 31 числа все модальности разрабатываются, чтобы система была проста, понятна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей».
«Россия была, есть, остается и имеет в виду оставаться надежным поставщиком энергоресурсов и заинтересована в продаже своего газа. И мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, цены и надежности», — отметил Песков. «Лучше российского газа нет, все другие опции хуже, это реальность», — заключил он.