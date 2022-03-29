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14:51 (мск), источник: Секрет Фирмы

Доллар опустился ниже 84 рублей, евро стоит дешевле 93 рублей

Доллар на торгах Московской биржи впервые с 25 февраля стал стоить дешевле 84 рублей, а евро торгуется ниже 93 рублей. Об этом свидетельствуют биржевые данные. Американская валюта в ходе торгов опускалась до 83,6 рубля, а евро — до 92,45 рубля. Аналитики назвали несколько причин активного укрепления российской валюты в последние дни.

ЦБ: $ 93.7125   -1.95 € 102.6714   -2.59 ММВБ: $ 83.5500   -6.20 € 92.6475   -3.95
Источник: Reuters

Данные торгов (в тексте новости) приведены по состоянию на 14:40 мск.

«В наблюдаемом сейчас укреплении российской валюты мы видим отражение реализованных мер по ограничению движения капитала, которые сильно ограничили спрос на валюту», — заявил РБК начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Ещё он отметил, что российские экспортёры, видимо, чётко исполняют предписание властей по продаже 80% своей валютной выручки. Происходит насыщение рынка валютой.

Кроме того, участники рынка могут ожидать, что частным иностранным фирмам придётся начать покупать рубли, чтобы оплатить поставки российского газа от «Газпрома». Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести в рубли расчёты с недружественными странами за газ.

Европейские власти при этом ранее категорически отвергли возможность оплаты поставок российского газа рублями. Но вот в Кремле уже ясно дали понять, что бесплатно поставлять Европе топливо никто не будет, поэтому её компаниям придётся покупать рубли, чтобы платить за газ из России.

Доллар от TradingView
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