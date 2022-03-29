В ФАС сообщили об отказе «О’Кей» и «Ашана» от ограничения наценок

«Торговые сети “О’Кей”, “Ашан” и “Атак” уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров. Ритейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов», — говорится в сообщении ведомства.
ФАС продолжает проводить анализ ценообразования на социально значимые товары для оперативного реагирования на нарушения антимонопольного законодательства.
25 марта в пресс-службе ФАС заявили, что запреты на необоснованное повышение цен действуют только в отношении доминирующих продавцов и производителей. Отмечалось, что служба рассматривает возможность распространения действия антимонопольного законодательства не только на доминантов, но и на других участников рынков, включая посредников, завышающих цены в период повышенного спроса.
17 марта в Генпрокуратуре заявили, что в России зафиксированы факты незаконного увеличения цен на социально значимые товары: продукты, бытовую химию и средства личной гигиены, ведомство начало проводить проверку. По выявленным нарушениям будут приняты меры для пресечения искусственного дефицита некоторой продукции и необоснованного завышения ее цены для обогащения недобросовестных предпринимателей.
Ранее, 1 марта, сообщалось, что торговые сети «Ашан», «Атак», «О’Кей» и «Магнит» решили ограничить наценки до 5% на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». В тот же день ФАС поручила усилить постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары.