Эксперты предложили России создать новую платежную единицу

Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами. Такое мнение высказали сразу несколько экономистов — эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
В формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других, убеждены эти эксперты. Общая выгода стран будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами как геополитическое оружие.
Одним из вызовов, с которыми столкнулась Россия после введения с конца февраля жестких санкций, стало затруднение в проведении расчетов по внешнеторговым операциям, пишут эксперты ЦМАКП в аналитической записке «О способах реагирования в области экономической политики на действия недружественных России стран», с которой ознакомился РБК. Это касается и импорта, и экспорта, оплату которых стало невозможно провести через замороженные зарубежные счета российских банков, попавших под санкции.
В случае с российским экспортом — прежде всего нефтегазовым — решить проблему можно через проведение оплаты непосредственно со счета экспортера в зарубежном банке или через специально созданный институт, выступающий в роли «агрегатора доходов» от экспорта компаний нефтегазового сектора, считают аналитики ЦМАКП. Эти «нефтедоллары», аккумулируемые на зарубежных счетах, могут использоваться непосредственно для оплаты импортных поставок в Россию, указывают эксперты центра. Но такое решение, по их мнению, возможно лишь в краткосрочной перспективе: ведь единый собиратель экспортной выручки сам может попасть в санкционный список.
В долгосрочной перспективе уйти от долларовой системы международных расчетов можно с помощью создания новой платежной единицы между Россией и государствами ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Ираном, Турцией и другими заинтересованными странами, предлагают в ЦМАКП. По их мнению, внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами, а именно золотом и драгоценными металлами. Эти ресурсы могут быть как в наличной форме (монетарное золото в хранилищах), так и в форме безусловного обязательства по их поставке за короткий период.
Курс этой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертацию национальных валют в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет осуществлять клиринговый центр системы. «В дальнейшем предполагается создание вторичного рынка этой единицы, позволяющего другим странам использовать ее в качестве резервной валюты», — предлагают авторы записки.
По данным Банка России за девять месяцев 2021 года, 55% экспортных поступлений российских компаний было выражено в долларах США, еще 29% — в евро.
Получение оплаты за экспорт в долларах и евро стало для России «чемоданом без ручки», потому что оплатить ими импорт практически невозможно, сказал 29 марта директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв на конференции, посвященной санкциям и дедолларизации.
«Вернуть чемодану ручку» призвано озвученное 23 марта президентом Владимиром Путиным решение перевести платежи за российский газ для недружественных стран в рубли (в странах G7 заявили, что не готовы к рублевым расчетам). «У европейцев есть два варианта — купить рубли на валютном рынке и поставить продукцию в Россию за рубли, а потом оплатить [этими рублями] поставки нефти и газа и других российских критических товаров», — отмечает Широв, добавляя, что для России это будет означать перестройку всех механизмов финансирования внешнеэкономической деятельности и нести в себе риски высокой волатильности рубля.
Поэтому нужно думать о создании единой расчетной единицы для стран, которые формируют второй контур мировой экономики, считает экономист. По его словам, для таких государств, включая Россию, становится очевидным, что любой конфликт политического и экономического характера может приводить к снижению ценности резервов в долларах и евро. «Использование платежной единицы по типу экю решило бы проблему», — считает он (экю — валютная единица, использовавшаяся в Европейском экономическом сообществе с 1979 по 1998 год).
Перспективы альтернативной системы расчетов
Власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами, однако это вопрос будущего, сказал на конференции 29 марта заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, курирующего в министерстве в том числе интеграцию со странами ЕАЭС. По его словам, сначала единая валюта может быть создана на пространстве Евразийского союза — задача сформировать наднациональный финансовый регулятор содержится в стратегии евразийской интеграции до 2025 года. С учетом новой финансовой реальности этот процесс может завершиться быстрее, например к 2024 году, добавил он. По озвученной Вольвачом оценке, создание валютного союза принесет около 1% совокупного ВВП в долгосрочной перспективе.
Однако прежде всего Россия должна получить максимум выгоды от расчетов с государствами-партнерами в национальных валютах, уверяют в Минэкономразвития: эти возможности, появившиеся в условиях санкций, еще не до конца оценены. «Нам необходимо максимально получить положительные эффекты от увеличения доли расчетов в национальных валютах, насколько позволят наши экономики и наш внешне- и внутриторговый баланс. Это работа как минимум на ближайшие два года, в том числе и в финансовом секторе», — сказал Вольвач.
Если продолжится движение к созданию валютного союза и углубление экономической интеграции между странами (в контексте общих внешних шоков, общих рынков труда и капитала, развитой торговли), то формирование региональной расчетной денежной единицы будет иметь смысл, полагает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. «В остальных случаях новая валюта будет страдать от недостатка доверия: время валют, обеспеченных физическими активами, прошло. В современности внутренняя стоимость валют поддерживается уверенностью в том, что и в дальнейшем денежная единица будет использоваться для уплаты налогов, трансграничных или внутренних платежей, расчетов», — объясняет Куликов.
Теоретически монетарная интеграция имеет шансы на длительную жизнь, но здесь важен долгосрочный прогноз рисков: нужно понимать, не возникнут ли мощные центробежные силы, которые через 10−20 лет сделают бесполезными все интеграционные усилия, заключил он.
Прогнозы о переделе мирового денежного порядка
С введением западных санкций против России в мировом экономическом сообществе возобновилась дискуссия о закате эры доминирования доллара. Переход на расчеты в валютах, обеспеченных товарами (золотом, газом, нефтью, металлами), в частности, предрек аналитик Credit Suisse Золтан Позар в недавнем докладе «Бреттон-Вудс III».
«Мы становимся свидетелями рождения Бреттон-Вудс III — нового мирового порядка, сосредоточенного вокруг валют Востока, основанных на сырьевых товарах, которые, скорее всего, ослабят евродолларовую систему и будут способствовать инфляционным силам на Западе», — написал экономист, ранее работавший в ФРС и Минфине США.
О том, что доля доллара в общемировых валютных резервах сократилась с 70% в 2000 году до 59% к третьему кварталу 2021 года, пишет Financial Times со ссылкой на профессора экономики и политологии Калифорнийского университета в Беркли Барри Эйхенгрина, который в статье для МВФ назвал стремление стран диверсифицировать резервы «скрытой эрозией доминирования доллара».
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