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02:45 (мск), источник: Известия

Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21%

Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, в России начал падать спрос на сахар. По данным ФНС, в конце марта продажи этого продукта сократились на 21% по сравнению с последними днями прошлого месяца, когда торговля фиксировала ажиотаж, отметили в министерстве.

Источник: РИА "Новости"

«Рассчитываем, что уровень спроса стабилизируется на привычных показателях, а затем будет даже ниже, поскольку люди закупились впрок. Сегодняшнее продолжение закупок сахара населением носит характер инвестиционный, а не социальный», — добавили в пресс-службе Минпромторга.

Сейчас повышенный спрос наблюдается преимущественно в федеральных сетях, заметили в Минпромторге. Хотя в мелкой и несетевой рознице сахар есть в течение дня, его продают обычными темпами по рыночной цене. То есть по 80−100 рублей за 1 кг.

В Минпромторге отметили, что средняя розничная цена на фасованный сахар в крупных сетях сейчас значительно меньше оптовых.

Федеральные ритейлеры держат минимальные наценки на социально значимые товары, в том числе на сахар. Хотя с конца февраля поставщики стали резко повышать отпускную стоимость, добавили в ведомстве, сославшись на данные торговых сетей.

В конце февраля в рознице возник ажиотажный спрос на сахар, его не удалось сразу потушить, в том числе потому, что сети были связаны неформальными обязательствами — держать стабильные цены, сказал «Известиям» гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько. В результате сахар смели с полок и во многих магазинах возникла его реальная нехватка.

Сейчас ситуация почти нормализовалась: на фоне новых рыночных цен он возвращается на полки, в опте фиксируют стабилизацию и даже некоторое снижение стоимости, отметил эксперт. Если рубль продолжит укрепление, в опте можно ожидать дальнейшего уменьшения расценок, предположил эксперт.

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