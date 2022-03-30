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04:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в российский реестр

Все 125 самолетов авиакомпании «Россия» переведены в российскую юрисдикцию, сообщили в компании. В ее парке есть SSJ 100, Airbus A319/320, Boeing 737, 777 и 747. Для зарубежных рейсов будут использоваться только российские SSJ 100.

Источник: AP 2022

«Авиакомпания “Россия” перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством. Получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами», — сообщили в авиакомпании ТАСС.

В авиакомпании уточнили, что для минимизации рисков срыва полетной программы при выполнении рейсов в иностранные государства" будут использоваться российские SSJ 100, принадлежащие российским лизингодателям.

26 февраля в рамках пакета санкций ЕС запретил поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России в связи с военной операцией на Украине. Россия в ответ решила регистрировать суда в своей юрисдикции. 28 марта стало последним днем действия контрактов европейских лизингодателей с российскими авиакомпаниями.

Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что почти 800 из имевшихся более 1,3 тыс. самолетов уже переведены в российский авиационный реестр, 78 — арестованы. Ранее о переводе в юрисдикцию России 50 самолетов заявила Utair.

Виктория Колганова

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