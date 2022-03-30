Авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в российский реестр

«Авиакомпания “Россия” перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством. Получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами», — сообщили в авиакомпании ТАСС.
В авиакомпании уточнили, что для минимизации рисков срыва полетной программы при выполнении рейсов в иностранные государства" будут использоваться российские SSJ 100, принадлежащие российским лизингодателям.
26 февраля в рамках пакета санкций ЕС запретил поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России в связи с военной операцией на Украине. Россия в ответ решила регистрировать суда в своей юрисдикции. 28 марта стало последним днем действия контрактов европейских лизингодателей с российскими авиакомпаниями.
Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что почти 800 из имевшихся более 1,3 тыс. самолетов уже переведены в российский авиационный реестр, 78 — арестованы. Ранее о переводе в юрисдикцию России 50 самолетов заявила Utair.