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13:32 (мск), источник: ТАСС

Песков допустил возможность проработки расширения списка товаров, экспортируемых за рубли

Если Владимир Путин даст поручение проработать подобный список, то появятся конкретные предложения, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Источник: AP 2022

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что идея спикера Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, экспортируемых РФ за рубли, может быть проработана.

«Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что, на самом деле, существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах», — сказал представитель Кремля в общении с прессой в среду.

«Это вполне может быть проработано, и, если на сей счет будет поручение главы государства, наверняка это обретет форму каких-то конкретных предложений», — добавил Песков.

Престиж доллара в мире в последние годы «изрядно зашатался», в такой ситуации альтернативой является расширение использования национальных валют, заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в том числе продавать за них зерно, нефть и лес.

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