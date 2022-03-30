Песков допустил возможность проработки расширения списка товаров, экспортируемых за рубли

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что идея спикера Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, экспортируемых РФ за рубли, может быть проработана.
«Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что, на самом деле, существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах», — сказал представитель Кремля в общении с прессой в среду.
«Это вполне может быть проработано, и, если на сей счет будет поручение главы государства, наверняка это обретет форму каких-то конкретных предложений», — добавил Песков.
Престиж доллара в мире в последние годы «изрядно зашатался», в такой ситуации альтернативой является расширение использования национальных валют, заявил пресс-секретарь президента России.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в том числе продавать за них зерно, нефть и лес.