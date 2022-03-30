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13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль рассказал о датах перехода на оплату российского газа в рублях

Процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны в рублях, не запустят 31 марта, о датах рассказал официальный представить Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Он заявил, что период будет растянут во времени.

Источник: Reuters

Песков добавил, что механизм оплаты рублями российского природного газа, поставляемого в недружественные страны, будет обнародован. Он добавил, что «есть поручение президента, и оно будет исполнено».

Ранее официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях. Москва, как утверждает Песков, просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией.

О переводе платежей за газ в рубли в кратчайшие сроки президент России Владимир Путин объявил 23 марта. По его мнению, Россию вынудили пойти на такой шаг, потому что доллары и евро скомпрометировали себя.

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