Кремль рассказал о датах перехода на оплату российского газа в рублях

Песков добавил, что механизм оплаты рублями российского природного газа, поставляемого в недружественные страны, будет обнародован. Он добавил, что «есть поручение президента, и оно будет исполнено».
Ранее официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях. Москва, как утверждает Песков, просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией.
О переводе платежей за газ в рубли в кратчайшие сроки президент России Владимир Путин объявил 23 марта. По его мнению, Россию вынудили пойти на такой шаг, потому что доллары и евро скомпрометировали себя.