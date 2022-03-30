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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин увеличил ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Соответствующие поручение правительству 28 марта дал президент Владимир Путин, ставку в 12% должны были установить до 1 апреля.

Источник: РИА "Новости"

«Одной из тем совещания с президентом стали вопросы, касающиеся ипотечных программ. В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Таким образом, ставка вырастет с 7% до 12%, сумма кредита для четырех регионов с высокими ценами на жилье (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область) увеличится с 3 млн до 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб.

Новые условия будут действовать с 1 апреля по 1 июля 2022 года. Условия по остальным льготным программам ипотеки остались без изменений: ставка по программе семейной ипотеки составляет 6%, дальневосточной — 2%, сельской — 3%.

На совещании 23 марта Путин заявил, что отдельные меры предусмотрены для поддержки самой строительной отрасли. Портфель ипотечных кредитов в номинальном выражении в текущем году должен вырасти не меньше, чем в прошлом году, отметил президент. Правительство подняло ставку на льготную ипотеку с 7% до 12% после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 20%.

Дарья Эрозбек

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