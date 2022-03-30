Раскрыт механизм образования сложной органики в космосе До недавнего времени астрономы предполагали, что органические соединения крайне редко встречаются в Галактике и во Вселенной в целом
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
15:50 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Датский мебельный ритейлер JYSK объявил о полном уходе из России

МОСКВА, 30 мар — РИА Недвижимость. Датский мебельный ритейлер JYSK заявил, что решил полностью закрыть магазины в России, работа которых ранее была временно приостановлена, при этом с 31 марта магазины марки временно откроются для проведения распродажи.

Источник: Недвижимость РИА Новости

«После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию», — сообщается на сайте компании.

По словам президента JYSK Яна Бега, в нынешней ситуации руководство и владельцы компании «не видят альтернативы закрытию деятельности в России».

JYSK обещает связаться с владельцами зданий, в которых в настоящее время находятся магазины торговой марки и договориться о «справедливом урегулировании в этих совершенно особых обстоятельствах».

При этом с 31 марта магазины JYSK в России временно откроются для проведения распродажи, чтобы освободить магазины от имеющегося товара. «Как только товары будут проданы, магазины будут закрыты навсегда. Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в рамках закрытия», — указывает в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
Золотой теремок: сколько сейчас стоит построить загородный дом
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь