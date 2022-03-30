Датский мебельный ритейлер JYSK объявил о полном уходе из России

«После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию», — сообщается на сайте компании.
По словам президента JYSK Яна Бега, в нынешней ситуации руководство и владельцы компании «не видят альтернативы закрытию деятельности в России».
JYSK обещает связаться с владельцами зданий, в которых в настоящее время находятся магазины торговой марки и договориться о «справедливом урегулировании в этих совершенно особых обстоятельствах».
При этом с 31 марта магазины JYSK в России временно откроются для проведения распродажи, чтобы освободить магазины от имеющегося товара. «Как только товары будут проданы, магазины будут закрыты навсегда. Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в рамках закрытия», — указывает в сообщении.