В Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от газа из России

Как отмечается в публикации, если поставки газа остановятся наполовину, то крупнейшее в мире химическое предприятие в Людвигсхафене придется закрыть. Это окажет значительное влияние на основные потребности населения не только в Германии, но и на мировое сообщество.
Генеральный директор BASF Мартин Брудермюллер отмечает, что в краткосрочной перспективе нет возможности заменить российский газ. При этом группа компаний интенсивно работает над снижением своей зависимости от российского газа, подчеркнул он.
В случае прекращения поставок, рассказал член наблюдательного совета BASF и президент немецкого профсоюза химиков (IGBCE) Михаэль Вассилиадис, без работы могут остаться около 40 тыс. человек.
«Все уйдут на временную работу или совсем останутся без работы», — отметил он.
Даже в случае частичного сокращения импорта газа придется ограничить выпуск многих важных продуктов, это скажется на большом количестве клиентов, заключил топ-менеджер.
Ранее в этот день Вассилиадис заявил, что немецкие промышленные предприятия сталелитейной, химической и бумажной промышленности закроются в течение нескольких недель, если страна решит прекратить импорт газа из России. По его прогнозу, последствиями станут не только сокращение производства и безработица, но и разрыв промышленных цепочек в Европе.
Ранее в среду вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о подготовке Берлина к возможному прекращению поставок российского газа. Он напомнил, что Германия не будет платить за российское топливо рублями и такое же решение приняли страны G7.
Как заявил 29 марта журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, «благотворительности не будет». Он предупредил, что в случае отсутствия оплаты не будет и газа. В то же время он добавил, что пока не знает, прекратит ли РФ подачу газа Евросоюзу в случае отказа от оплаты в рублях.
Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: «Северному потоку» (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, Ямал — Европе и «Турецкому потоку» (через Черное море).
23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.
Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.
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