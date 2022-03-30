16:16 (мск), источник: Ведомости
Мишустин анонсировал четвертый пакет поддержки экономики
В него могут войти около 20 мер помощи малому и крупному бизнесу.
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На заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Михаил Мишустин рассказал о подготовке еще одного — четвертого — пакета поддержки. Главной целью мер председатель правительства назвал сохранение свободного доступа населения к привычным товарам.
В четвертом пакете около двух десятков идей, которые охватывают несколько сфер — от поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий, заявил Мишустин.
Премьер также напомнил об уже согласованных инструментах. В частности, он заявил об одобрении параллельного импорта — конкретные списки товаров будут согласовывать министерства, в том числе Минпромторг.
Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя.
Недавно был принят закон, наделяющий кабмин правом определять перечни продукции, «в отношении которой устанавливается фактически международный принцип исчерпания прав на товарный знак».
Другая уже принятая мера — увеличение сроков маркировки. Компании, занимающиеся производством молочной продукции и бутилированной воды, могут закончить маркировку к 1 декабря 2023 г.
«Что касается продовольственных магазинов, которые только продают эти товары, для них срок обязательной передачи сведений через кассу в ту же систему по молоку будет отложен до сентября текущего года, а по бутилированной воде, кроме минеральной, до марта следующего года», -уточнил Мишустин.