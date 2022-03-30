«Доброфлот» объяснил повышение цены консервов сайры до 300 рублей за банку

Приморцы в социальных сетях жаловались на рост цены банки сайры «Доброфлот», отмечая, что компания получила господдержку, но подняла цены. В среднем, в зависимости от торговой сети, консервы в Приморье подорожали от 25 до 80 рублей за 245-граммовую банку. В середине марта она продавалась за 219−225 рублей, к концу месяца цена выросла до 245 рублей, а в некоторых магазинах до 300 рублей за банку.
«Рост цен на сайру — это последствия неисполнения трех поручений президента РФ по обеспечению беспрепятственного производства и доступа на российский берег рыбопродукции, произведенной российскими судами в открытой части Мирового океана,… (куда) в последние годы ушла сайра. Потеря собственного промысла привела к тому, что все консервные заводы России вынуждены использовать импортное сырье и закупать сайру у иностранных продавцов за валюту», — заявил Ефремов.
По его словам, «Доброфлот» пробовал организовать промысел, но это «обернулось более 250 миллионами рублей штрафов за нарушение Таможенного закона при ввозе в РФ произведенной в Мировом океане сайры».
«Мы также вынуждены поднимать цены на продукцию для компенсации затрат из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ, ведь субсидирования по процентам кредитов еще не произошло», — заявил Ефремов, добавив, что сокращение льготного кредитования наполовину от потребности компании, увеличило ежемесячные расходы на 150 миллионов рублей.
«Мы готовы к проверкам наших цен на любом уровне, и готовы аргументированно и на фактах показать, как административные барьеры влияют на цену продукции», — добавил собеседник агентства.
Группа компаний «Доброфлот» производит рыбные консервы с 1911 года, ежегодно выпуская 170 миллионов банок. В составе компании — 24 единицы собственного флота, в том числе 16 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, пять транспортных судов-рефрижераторов.