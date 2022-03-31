ФАС предложила полный запрет валютных контрактов внутри России

Законопроект о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, следует из повестки заседания совета, запланированного на 31 марта.
В пресс-службе правительства перенаправили вопросы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая разработала этот документ. Там отметили, что продолжают работу над законопроектом. При этом его уже согласовал Минфин, рассказали РБК в пресс-службе министерства.
В пояснительной записке к документу (РБК ознакомился с текстом законопроекта) ФАС говорится, что он разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, который был утвержден правительственной комиссией в середине марта.
Почему власти решили запретить привязку к валюте
Привязка к иностранной валюте или биржевым индикаторам широко используется в договорах для страхования от ослабления рубля. Такие условия в контрактах зачастую используют иностранные собственники недвижимости для расчета арендной платы, а металлурги традиционно привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов (LME). Такая привязка распространена и в сфере банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и предметов искусства, говорит адвокат адвокатского бюро Asterisk Станислав Климов.
Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. Такое условие договора признается ничтожным.
Документ предполагает изменения в Гражданском кодексе, который сейчас прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях.
Все договоры, которые уже заключены, согласно законопроекту, нужно изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Если за это время стороны не придут к соглашению, то исполнение договора должно будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года. Официальный курс доллара США на эту дату составлял 86,28 ₽ (по данным ЦБ на 31 марта — 84 ₽, но в начале марта курс достиг почти 120 ₽).
Положения законопроекта не затрагивают сделки при внешней торговле. Но часть из них власти также хотят перевести в рубли. Так, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия переходит от евро и долларов к рублям в расчетах за поставки природного газа покупателям из недружественных стран, так как западные валюты, традиционно использовавшиеся в расчетах за российский газ, себя «скомпрометировали».
В антимонопольной службе ранее сообщали, что не поддерживают привязку цены контракта к внешним ценовым индикаторам или курсам иностранных валют, «если это не имеет под собой экономических или технологических обоснований и когда речь идет о товарах, производимых внутри страны для удовлетворения потребностей внутреннего рынка». Такая зависимость от иностранных индикаторов может повлечь увеличение себестоимости продукции для предпринимательского сообщества и граждан, которые являются конечными потребителями товаров, пояснили в ФАС.
Какие есть риски у этого законопроекта
Законопроект не может быть поддержан «по концептуальным соображениям», говорится в опубликованном заключении Исследовательского центра частного права им. Алексеева при президенте (оно же было направлено в ФАС). Центр обращает внимание на то, что законопроект разработан для исполнения плана по поддержке экономики в условиях санкций, а значит, его принятие «является мерой экстраординарного характера». При этом изменение в Гражданский кодекс предлагается ввести не на временной, а на постоянной основе. «Такой подход категорически недопустим», — говорится в заключении.
Законопроект ограничивает возможности участников договора по «согласованию справедливого распределения рисков», отмечают в центре. В действующем виде Гражданский кодекс позволяет «исключить ситуации, в которых одна сторона сделки будет вынуждена исполнить ее по цене, которую она не установила бы, если бы исходила из иного курса валюты». Особенно это актуально для долгосрочных договоров, то есть он заключается в одно время, а исполняется позже или на протяжении длительного времени. Согласно предложениям ФАС, весь риск «уменьшения покупательной способности рубля» возлагается на продавца, замечают эксперты центра. По их мнению, такой подход противоречит принципу равенства участников сделки, закрепленного в Гражданском кодексе.
Эксперты прогнозируют, что принятие законопроекта приведет к тому, что участники сделки будут вынуждены оптимизировать риски другими способами: продавать товары только по полной предоплате, увеличивать цену, закладывая в нее риск инфляции, и уменьшать количество долгосрочных договоров.
Исследовательский центр частного права им. Алексеева неоднократно выступал автором различных законопроектов, в том числе участвовал в разработке Гражданского кодекса, говорит юрист Forward Legal Олесь Груздев. Его мнение является важным, но он выполняет лишь консультативные функции, поэтому заключение не препятствует ни дальнейшему рассмотрению законопроекта, ни принятию документа, подчеркивает эксперт. «Ведомство прорабатывает законодательные предложения», — сообщили в пресс-службе ФАС в ответ на вопрос РБК, планируется ли учесть замечания этого центра.
Центр направил свое заключение в правительство, рассказала РБК руководитель совета исследовательского центра Лидия Михеева. Сейчас, по ее словам, ведется работа по доработке законопроекта, в том числе с представителями правительства, обсуждается вопрос того, как добиться целей законопроекта не внося изменения не Гражданский кодекс. «Но говорить о каком-то итоговом решении пока преждевременно, пока все в состоянии активного диалога», — говорит Михеева.
Валютные оговорки часто используются в договорах поставки или купли-продажи — это обусловлено тем, что поставщик или продавец сам, в свою очередь, закупает комплектующие или все оборудование за границей, говорит старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов. Соответственно, цены на продукцию в таком случае напрямую зависят от курса валюты. При существенном изменении курса валюты и невозможности привязать к нему цену сделки для продавца может полностью потеряться экономическая целесообразность, предупреждает Башилов: «Такая сделка станет для него убыточной».
Как изменения скажутся на сырьевых рынках
Большая часть цен сырьевых товаров в России определяется с помощью экспортного паритета, поскольку ранее существовала возможность продавать продукцию на экспорт в случае существенно более низких цен на внутреннем рынке, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Отвязать цены от мирового рынка можно, но есть риск перебоев и дефицитов с поставками продукции, предупреждает он.
Бизнес уже начал постепенный отказ от привязки договоров к курсу валюты или биржевым индексам. В основном это происходит после указаний и рекомендаций властей.
Например, цены для российских покупателей никеля, меди и алюминия традиционно были привязаны к котировкам на LME. В марте на фоне волатильности на мировых рынках «Норникель» и UC Rusal зафиксировали цены никеля и алюминия в России на уровне февраля. Об этом стало известно, после того как Минпромторг потребовал от металлургов снизить цены на горячекатаный прокат, арматуру и другую металлопродукцию и рекомендовал установить «прозрачные» цены.
РБК направил запрос в Минпромторг о его позиции по законопроекту ФАС.
В начале марта антимонопольная служба сообщила о новом подходе к экономическому анализу ценообразования на российские товары. Она больше не будет принимать в расчет в качестве основного аргумента экспортные котировки. Кроме того, на этой неделе ведомство предложило производителям нефтегазохимии (аммиака, серы, каучука, бензола, пропилена и др.) отвязать цены от зарубежных ценовых индикаторов и курсов иностранных валют.
Решение отвязать цены в России от мирового рынка в целом неплохая идея, считает Гришунин. Но, по его словам, потребуется регулярный контроль уровней себестоимости и наценки на продукцию, который бы позволял своевременно реагировать на избыток тех или иных товаров. Некоторые отрасли российской экономики, например военно-промышленный комплекс и строительная отрасль, в части цен на жилье давно работают в отрыве от других стран, отмечает эксперт. Например, строительная отрасль регулярно сталкивается с удорожанием цен на стройматериалы, которые привязаны к ценам мирового рынка. Но в случае удешевления стройматериалов, которое не раз происходило с 2008 года в России, цены на жилье в рублях практически никогда не снижались, поясняет он.
Как запрет «валютных оговорок» повлияет на рынок недвижимости
Часть арендных договоров в торговых и бизнес-центрах привязана к валюте, эта практика была особенно распространена в России до 2008 года. Но и сейчас такие договоры остаются на рынке, особенно если собственник недвижимости — иностранная компания. Также договоры аренды было принято фиксировать в валюте, если у собственника остался валютный кредит. Так он мог хеджировать свои риски.
Но сейчас почти весь рынок перешел в рубли, за редким исключением, говорит руководитель платформы консалтинговых услуг и отдела инвестиций и рынков капитала CBRE в России Ирина Ушакова.
В случае принятия законопроекта ФАС придется увеличивать предоплаты и принимать другие меры, говорит гендиректор ТРЦ «Галерея» в Петербурге Дмитрий Зубков. Этот торговый центр принадлежит фонду под управлением американского инвестбанка Morgan Stanley и инвестфонду из ОАЭ Mubadala, договоры аренды в торговом центре привязаны к доллару.
«Интерес международных инвесторов к российской недвижимости в последние годы и так был не очень высоким, а с запретом валютных договоров он станет еще ниже, поскольку активы будут полностью рублевыми и непонятно, как они будут обесцениваться с учетом курса с течением времени», — сказал РБК источник в иностранной компании, инвестирующей в том числе в российскую недвижимость. Доля иностранных инвесторов в общем объеме вложений в недвижимость в России в последние годы была невелика и, по данным Knight Frank, в 2021 году снизилась до рекордно низких 2,7 против 6,3% в 2020 году.
Покупатели в последние годы оценивают российские активы исключительно в рублях, по рублевой доходности, не согласна Ушакова. Однако частные продавцы прибегают к привязке объектов к доллару, например при продаже элитной жилой недвижимости в периоды волатильности курса.
Смогут ли банки выдавать кредиты с привязкой к валютному курсу
В условиях инфляции и нестабильного обменного курса стоимость денег снижается, поэтому банки могли привязывать процентную ставку в кредитных договорах к плавающим показателям, говорит Груздев. Это могли быть как усредненные процентные ставки иностранных банков, так и показатели валют на зарубежных биржевых или внебиржевых рынках. Чаще всего банки включали такие условия в кредитные договоры с корпоративными заемщиками, это довольно распространенная практика на рынке корпоративного кредитования, поясняет юрист.
В кредитных договорах часто прописывается привязка процента по ссуде к обменному курсу, при этом банки, как правило, предлагают купить страховку, чтобы защититься от его колебаний, отмечают в пресс-службе Промсвязьбанка. «Многие клиенты пользовались этой страховкой, и поэтому банки пересматривали ставки по кредитам редко», — утверждают там.
Если законопроект будет принят, то вопрос о том, вправе ли банк привязывать процентную ставку к курсу валют, нужно будет разъяснять ЦБ или с помощью судебной практики, считает Климов. Для того чтобы обойти запрет, возможно, банки смогут найти такой показатель, привязанный к российскому рынку, который экономически будет коррелировать с курсами иностранных валют или других зарубежных активов, предполагает Груздев.