Минздрав предложил начать закупку отдельных видов лекарств при дефиците

Минздрав разработал проект постановления, в соответствии с которым он может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов. Речь идет о лекарствах, которых нет в обращении в России, либо по которым возник дефицит, говорится в документе на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, министерство также сможет перераспределять такие препараты в российских регионах по результатам мониторинга.
В пояснительной записке к документу отмечается, что инициатива позволит быстро реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке, «не прибегая к поискам иных механизмов по закрытию потребности субъектов Российской Федерации в дефицитных лекарственных препаратах, что позволит оперативно обеспечить их наличие на территории Российской Федерации».
Наделение Минздрава правом закупать отдельные виды лекарств «окажет положительное влияние на выживаемость пациентов и не окажет влияния на достижение иных (индикаторов) государственных программ Российской Федерации, целей, показателей и результатов национальных и федеральных проектов», также сообщается в пояснительной записке.
После введения западных санкций некоторые иностранные фармкомпании, в том числе американские Pfizer, AbbVie, Lilly, MSD, отказались от проведения клинических испытаний в России. Кроме того, инвестиции в страну приостановили Bayer, Pfizer и MSD и швейцарская Novartis, а Eli Lilly и французская Sanofi решили приостановить поставки в страну не жизненно необходимых лекарств.
На этом фоне в Минздраве предупредили о том, что активизировались мошенники, которые пытаются вызвать панические настроения и искусственный ажиотаж на рынке лекарств.
В Росздравнадзоре заверили, что дефицита лекарственных препаратов в России не ожидается. Руководитель ведомства Алла Самойлова сообщила, что в случае необходимости недостаток отдельных средств в аптеках компенсируют дистрибьюторы.
28 марта «Коммерсантъ» сообщил, что вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву начать поиски лекарственных препаратов, не производимых в России и дружественных иностранных государствах, в случае дефицита иностранных аналогов. Среди них 39 лекарств для лечения разных видов онкологических заболеваний.