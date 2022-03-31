02:28 (мск), источник: © РИА Новости
Россиянам объяснили право на дополнительное пособие по безработице
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Согласно действующему законодательству, государство обязано поддерживать граждан в случае признания безработным. Для этого определен пакет различных социальных гарантий и компенсаций, куда входит пособие по безработице, которое в ряде случаев может быть продлено, рассказывает агентству «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.