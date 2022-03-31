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02:28 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам объяснили право на дополнительное пособие по безработице

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Согласно действующему законодательству, государство обязано поддерживать граждан в случае признания безработным. Для этого определен пакет различных социальных гарантий и компенсаций, куда входит пособие по безработице, которое в ряде случаев может быть продлено, рассказывает агентству «Прайм» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Источник: РИА "Новости"

Есть правило, согласно которому величина пособия в процентах к среднему заработку на последнем месте работы в первые 3 месяца составляет 75%, в последующие 3 месяца — 60%.

Но есть и исключения. «Так, если работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года (является предпенсионером), он может получать пособие дольше: первые 3 месяца — 75%; следующие 4 месяца — 60%; далее до 24 месяцев — 45%», — указывает Ногайлиева.

Максимальный размер пособия в первые 3 месяца составляет 12 792 рублей, в том числе, для предпенсионеров.

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