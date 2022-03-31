В магазинах заканчивается табак для самодельных сигарет

Табачные магазины столкнулись с сокращением ассортимента табака для самокруток, который в основном поставлялся в РФ из-за границы, сообщили опрошенные собеседники «Ъ» в профильной рознице. По словам одного из них, дистрибуторы отгружают только продукцию со складов, а ввоз новых партий у ряда импортеров приостановлен. В каталоге одной из оптовых компаний на 30 марта для заказа было доступно около половины из 120 позиций. В дистрибуторе RusTobacco нехватку табака для самокруток подтвердили.
Председатель совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики (ПССФ; бренды табака Cherokee, Corsar of The Queen, Redmont) Игорь Моисеев отмечает, что перебои с поставками могут быть связаны прежде всего с ограничениями логистики с ЕС.
По его словам, основными поставщиками табака для самокруток в РФ были Германия, Дания и Нидерланды и большая часть грузов перевозилась автомобильным транспортом через Белоруссию.
Сегодня даже с предоплатой гарантировать получение груза никто не может, подчеркивает Моисеев, также на импорте могли сказаться колебания курсов валют, удорожание логистики и сложности с проведением банковских платежей. А большинство работающих на рынке поставщиков — малые и средние компании с ограниченными ресурсами, добавляет Моисеев.
В RusTobacco говорят, что проблемы с ассортиментом в основном возникают из-за задержек с поставками в связи с увеличением маршрутов. Там уточняют, что табак для самокруток — скоропортящийся товар и кто-то из импортеров мог приостановить операции и из-за этих рисков.
В RusTobacco считают, что на перестройку логистики может уйти несколько месяцев.
ПССФ — единственный российский производитель табака для самокруток. Игорь Моисеев оценивает долю компании на рынке в 30−40%. По его словам, сложности с закупкой сырья также есть, но пока продукт производится из складских запасов. Оценивать объем стока Моисеев не стал. Он добавил, что потребовалась и переоценка ассортимента. Российский табак для самокруток подорожает менее выраженно, чем импортный, но и здесь есть валютная составляющая, говорит Игорь Моисеев.
Главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев отмечает, что на фоне нехватки табака для самокруток его потребители могут временно перейти на дорогие сигареты и иные продукты. По его словам, в России из крупнейших производителей табачных изделий только Imperial Brands (бренды West, Davidoff и пр.) приостановил работу фабрики из-за нехватки материалов. У других компаний на фоне вводившихся ограничений на ввоз в Россию табачного сырья запасов табака может быть на полгода, полагает Королев. Кроме того, уточняет эксперт, табак в РФ поставляется в основном из Африки и Южной Америки, в торговле с которыми нет ограничений.
По его словам, сложности могут быть с ввозом сигаретной бумаги, которая выпускается в ЕС и Китае.
Представитель BAT (Dunhill, Kent, Pall Mall) Олег Барвин утверждает, что, несмотря на логистические сложности, которые испытывают все игроки рынка, поставляющие сырье и материалы из-за границы, компания обеспечивает бесперебойное производство и дистрибуцию продукции. При этом, отмечает Барвин, объем рынка самокруток в России невелик и даже сокращение продаж вряд ли окажет заметное влияние на спрос на сигареты или альтернативные продукты с никотином.