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04:24 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: США изучают возможность использования нефти из стратегических запасов

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Администрация США на фоне сохраняющейся нехватки нефти и высоких цен на бензин изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по миллиону баррелей «черного золота» ежедневно в течение нескольких месяцев, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.

Источник: AP 2022

Отмечается, что необходимость такой меры продиктована ростом цен на бензин на американском рынке, а также перебоями с поставками нефти, якобы возникшими после начала российской военной спецоперации на Украине.

На фоне этих новостей Белый дом ранее объявил, что в четверг президент США Джо Байден намерен объявить о новых мерах своей администрации по борьбе с ростом цен на энергоносители на американском рынке.

США неоднократно связывали рост цен на мировом рынке энергоносителей с проводимой Россией спецоперацией на Украине. На фоне этих событий в начале марта президент Джо Байден также подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

После данного решения стоимость бензина на автозаправках внутри США стала стремительно расти, за что многие внутри страны выступили с критикой в адрес Байдена и членов его администрации.

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