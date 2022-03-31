10:05 (мск), источник: Газета.Ру
В МВФ заявили, что антироссийские санкции могут ослабить влияние доллара в мире
Санкции Запада, введенные в отношении России, могут привести к ослаблению американского доллара в мировой финансовой системе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью газете Financial Times.
По ее словам, антироссийские санкции могут привести к появлению небольших валютных блоков, базирующихся на торговле между отдельными группами государств.
Гопинат отметила, что это становится заметным, когда ряд стран пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю. «Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна», — сказала представитель МВФ.
Ранее инвестор из США заявил, что рубль отыграл все потери после санкций Запада.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.