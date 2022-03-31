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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков заявил, что механизмы оплаты российского газа за рубли готовы

Механизмы перехода к оплате российского газа за рубли проработаны и представлены президенту РФ Владимиру Путину, они будут обнародованы в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В качестве основного варианта оплаты в рублях он назвал переводы через «Газпромбанк».

Источник: Reuters

«Да, это действительно так», — сказал Песков на пресс-конференции в ответ на вопрос, выполнено ли поручение президента и представлена ли ему схема расчетов за газ за рубли. На уточняющий вопрос, когда эту схему представят общественности, он ответил, что «совсем скоро, в том числе и сегодня можно тоже ожидать».

Ранее президент России Владимир Путин, как сообщила немецкая сторона, пояснил, что для европейских партнеров, с которыми были заключены соглашения, ничего не изменится. «Платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на который санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли», — говорится в сообщении.

Покупать российский газ за рубли уже отказались страны Евросоюза и G7. Согласилась на это предложение Словакия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что страна не будет бесплатно поставлять газ в Европу, если та откажется платить за него в рублях. Как выяснил «Ъ», «Газпром» разрабатывает сценарии отказа от поставок газа в ЕС. Напомним, Владимир Путин поручил до 31 марта перевести платежи за экспорт газа «недружественным странам» в рубли.

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Анастасия Ларина

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