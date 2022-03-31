Песков заявил, что механизмы оплаты российского газа за рубли готовы

«Да, это действительно так», — сказал Песков на пресс-конференции в ответ на вопрос, выполнено ли поручение президента и представлена ли ему схема расчетов за газ за рубли. На уточняющий вопрос, когда эту схему представят общественности, он ответил, что «совсем скоро, в том числе и сегодня можно тоже ожидать».
Ранее президент России Владимир Путин, как сообщила немецкая сторона, пояснил, что для европейских партнеров, с которыми были заключены соглашения, ничего не изменится. «Платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на который санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли», — говорится в сообщении.
Покупать российский газ за рубли уже отказались страны Евросоюза и G7. Согласилась на это предложение Словакия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что страна не будет бесплатно поставлять газ в Европу, если та откажется платить за него в рублях. Как выяснил «Ъ», «Газпром» разрабатывает сценарии отказа от поставок газа в ЕС. Напомним, Владимир Путин поручил до 31 марта перевести платежи за экспорт газа «недружественным странам» в рубли.