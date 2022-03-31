Глава Росмолодежи считает, что молодые предприниматели смогут занять освободившиеся ниши

«Молодым предпринимателям дали карт-бланш. Именно сейчас — во время перемен — они могут занять освободившиеся ниши. Безусловно, на старте потребуются средства, но это легко решается: можно взять кредит, получить грант или вовсе найти инвестора. Но существуют и другие проблемы. Сегодня все предприниматели оказались в ситуации, когда размер налогов не уменьшили, а для дальнейшего роста в сложившихся обстоятельствах требуется больше ресурсов», — отметила она.
По словам Разуваевой, по этой причине представители бизнеса просят в течение года предоставить им возможность перехода на другой режим налогообложения или организовать гибкий переход на упрощенную систему.
«Кроме того, предприниматели ждут, когда будут отменены текущие критерии малого и среднего предпринимательства, которые искусственно ограничивают развитие этой отрасли. Речь идет о действующих ограничениях по численности сотрудников, расширении лимита по обороту до 3 млрд рублей в год, введении налоговых и иных систем по отраслям», — рассказала она.
Глава Росмолодежи подчеркнула, что меры поддержки бизнеса, разработанные правительством, охватывают все сферы бизнеса. Однако, по ее мнению, размер гранта для молодых предпринимателей, который сейчас составляет от 100 до 500 тысяч рублей, мог бы быть увеличен.
«На мой взгляд, для крупного города сумма даже в 500 тысяч рублей не является предельной. Это хорошее подспорье на старте, но если проект действительно заслуживает внимания, ниша нуждается в скорейшем заполнении, то размер финансовой помощи можно было бы увеличить», — отметила она.
Разуваева также напомнила о том, что Росмолодежь в октябре запустила всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства. Ее участниками могут стать россияне в возрасте от 14 до 35 лет, в программу включен большой образовательный блок, направленный на повышение компетенций в предпринимательской сфере. Также был создан клуб молодых предпринимателей, в рамках которого успешные молодые предприниматели проводят встречи и мастер-классы. Кроме того, совместно с АНО «Агентство социальных инвестиций и инноваций» запущен чемпионат по социальному и социальному технологическому предпринимательству.