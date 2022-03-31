Крупнейшие импортеры алкоголя объявили о снижении цен из-за укрепления рубля

«В связи с текущим укреплением национальной валюты группа компаний Simple сообщает о снижении цен на большую часть ассортимента в среднем на 10−15% с 1 апреля», — говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС).
Укрепление российской валюты идет все последние дни. После обвала до 120 ₽/$ 11 марта курс доллара снизился до 83 ₽/$. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на сегодня, — 84,08, евро — 93,6 ₽
Simple 28 февраля приостанавливал поставки импортного алкоголя в Россию из-за скачка курса евро. Поставки были возобновлены 2 марта с учетом повышения цен. Другой крупный импортер и дистрибутор алкогольных напитков — Luding Group — возобновил поставки 1 марта.
«С самого начала колебаний курса рубля, Luding Group корректирует отпускные цены на импортную продукцию с учетом изменения курса иностранной валюты к рублю. Сейчас курс рубля укрепляется, с завтрашнего дня снижаем отпускные цены соответственно. Снижение цен по всему ассортименту импортных вин и крепкого алкоголя в среднем составит в среднем 10−15%», — сообщили Luding Group.
В Ladoga также заявили «Ъ», что с 30 марта снижают отпускные цены на 17−19%. В первую очередь изменение коснулось в основном импортного ассортимента. Президент Ladoga Вениамин Грабар заявил, что этому поспособствовала не только частичная стабилизация курса рубля, но и проработка новых финансовых и логистических коридоров, а также договоренность с некоторыми поставщиками о переходе на прямую конвертацию валют их государств в рубли.
О влиянии геополитической напряженности на поставки импортного алкоголя — в публикации «Ъ» «Вино сжимается».
Леонид Уварчев, Анатолий Костырев