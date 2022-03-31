17:43 (мск), источник: © РИА Новости
Путин призвал обеспечить доступные цены на авиабилеты для россиян
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян должна быть возможность приобретать авиабилеты по доступным ценам.
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На совещании по развитию авиационных перевозок и авиастроения президент сказал, что доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна вырасти — «конечно, с обеспечением высокого уровня качества надежности и экономической эффективности нашей техники». По его словам, это шанс для российских производителей авиатехники.
«Это важно и для российских авиакомпаний, в том числе частных, чтобы они развивались как динамичный прибыльный бизнес, и, конечно, для пассажиров, чтобы у них была возможность купить авиабилет по доступной цене», — заявил Путин.