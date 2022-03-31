Россия смогла заплатить по внешним долгам из замороженных резервов

Источником долларовых платежей по внешнему государственному долгу России, проведенных Минфином в марте, несмотря на санкции, были замороженные валютные резервы Банка России, сообщил РБК источник, близкий к министерству, и подтвердил федеральный чиновник, знакомый со схемой выплат.
При выплатах инвесторам средства «списываются с наших замороженных валютных резервов», уточнил источник РБК. РБК не удалось получить ответ от Минфина США, который в начале марта с оговорками разрешил инвесторам получать долговые платежи от России.
«Выплаты происходили из средств федерального бюджета с использованием счетов Банка России», — сообщили РБК в пресс-службе Минфина России. РБК направил запрос в ЦБ.
Министр финансов Антон Силуанов 10 марта заявлял, что министерство сначала даст платежные поручения агентам в соответствии с эмиссионной документацией, чтобы осуществить платеж в долларах. «Это будет возможно только при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства», — говорил Силуанов. В противном случае Минфин собирался платить в рублях. 14 марта ведомство направило платежное поручение американскому банку-корреспонденту JPMorgan Chase на $117 млн, и оно было исполнено.
Телекомпания CNN отмечала, что «средства, которые страна использовала для долговых выплат, исходили из замороженных внешних активов России, попавших под санкции». Представитель Минфина США говорил, что Вашингтон разрешит эти платежи. Если бы США заставили Москву платить кредиторам из валютных резервов, которые не заблокированы, это означало бы, что больше резервов уводится из-под контроля российских властей, однако, судя по всему, недавние платежи Минфина проводились из заблокированных резервов, пишет стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш.
По подсчетам РБК, с середины марта Россия выплатила $285 млн купонного дохода по нескольким еврооблигационным выпускам.
Западные инвесторы их получили, но до российских держателей валютных госбондов выплаты пока не дошли из-за приостановки расчетов западными клиринговыми системами на фоне санкций. 4 апреля Минфину предстоит погасить евробонды на $2 млрд. По этому выпуску Минфин уже объявил публичное предложение о добровольном выкупе этих бумаг за рубли, которое действовало до вечера 30 марта. Цель такой операции — обеспечить возврат денег держателям в России.
На последнем этапе расчетная система, с которой при первичном размещении бумаг договорился Минфин, должна перевести деньги конечным держателям бумаг. В норме это рутинная процедура, но не сейчас: Euroclear пока не проводит расчеты с российскими инвесторами из-за санкционных проверок, объясняет источник РБК. Российские резиденты владеют примерно половиной всех суверенных еврооблигаций, находящихся в обращении, следует из данных Банка России.
Бывший старший советник подразделения Минфина США по финансовым санкциям OFAC Брайан О'Тул сказал РБК, что США могли отдельным частным решением законно разрешить использовать для этого ограниченные счета ЦБ, и «это странно с точки зрения внешнеполитических целей Вашингтона». Россия могла платить инвесторам доллары из замороженных резервов. В генеральной лицензии OFAC, в целом разрешившей кредиторам принимать долговые платежи от России до 25 мая, есть оговорка: с целью исполнения таких платежей нельзя списывать деньги со счетов ЦБ, Минфина или ФНБ в американских финансовых институтах. Замороженные долларовые активы ЦБ по определению находятся у американского института.
У России по-прежнему значительные поступления твердой валюты от экспорта и было несколько возможностей, как платить долларовые купоны и без использования блокированных активов, считает эксперт: например, ЦБ мог просто продать рубли, купить на них доллары и направить их на погашение обязательств перед иностранными кредиторами. Также Россия могла дать промежуточному контрагенту (американскому банку) рубли, банк мог купить на них доллары на внутреннем российском рынке и передать кредиторам, соглашается профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.
Чтобы обойти запрет на списание средств с замороженных счетов, Россия могла использовать институт, действующий от имени российского правительства в рамках исполнения долговых обязательств, рассуждает директор французского отделения консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. Другая генеральная лицензия Минфина США, затрагивающая ВЭБ. РФ (в конце февраля попал под блокирующие санкции США), в принципе достаточно широка, чтобы позволить ему использовать долларовый счет для выплат по суверенному долгу, говорит О'Тул.
После 25 мая, когда истечет генеральная лицензия OFAC, разрешающая всем инвесторам принимать платежи по российскому внешнему госдолгу, американские резиденты должны будут обращаться за индивидуальными разрешениями для получения процентов или основного долга от России, предупреждал Минфин США. После этого срока ситуация может поменяться, и России могут запретить окончательно платить иностранным инвесторам в оригинальной валюте выпусков, считает Шибанов. Для такого случая Минфин разработал временный порядок выплат, согласно которому при невозможности платежей в долларах или евро средства будут переводиться нерезидентам на спецсчета в рублевом эквиваленте.