Путин поручил запустить программу компенсации части затрат на перелеты по России

«В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили, — программу компенсации части стоимости авиабилеты на внутренних рейсах», — сказал Путин, подводя итоги совещания по ситуации в авиационной отрасли. Он уточнил, что речь идет о рейсах, которые состоятся с апреля по октябрь текущего года.
По словам президента, нужно поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний не за счет пассажиров. «Нужно, безусловно, поддерживать операционную деятельность российских авиакомпаний и, что принципиально важно, делать это нужно не за счет пассажиров», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что нельзя перекладывать на граждан дополнительные расходы. «Напротив, через обеспечение большей доступности авиабилетов для граждан расширять возможности для перевозок», — призвал российский лидер.
По словам президента, объем внутрироссийских авиаперевозок в 2022 году должен вырасти, пассажиропоток должен составить не менее 100 млн человек.
Обозначу конкретный ориентир: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно, вырасти по сравнению с прошлым годом, а число перевезенных пассажиров по итогам года должен составить не менее 100 млн человек.
Владимир Путинпрезидент РФ
Президент также отметил, что объем программы субсидирования авиаотрасли при необходимости может быть уточнен. «Министр транспорта назвал конкретные параметры такой программы. Я вижу и знаю о спорах, которые идут на этот счет. Предлагаю, конечно, ориентироваться прежде всего на это», — сказал Путин. «Тем не менее, цифра, которая звучит, — 65 млрд рублей, или 47 млрд, или 113 млрд, — поскольку нет все-таки в правительстве единства в том, как нужно осуществлять эти подсчеты, связанные с субсидированием, давайте мы поставим для начала цифру 100 млрд. Если иметь в виду 10% на резерв, то как раз получится 110 млрд», — добавил президент.
Глава государства отметил, что эти деньги поступают с определенным временным лагом, поэтому в течение месяца — полутора можно будет посмотреть, как идет реализация этой программы.
«При необходимости можно будет соответствующим образом добавить, но считать предлагаю по методике, предложенной министерством транспорта», — заключил Путин.