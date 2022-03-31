США будут ежедневно направлять на рынок миллион баррелей нефти из резервов

«Сегодня я санкционирую высвобождение одного миллиона баррелей нефти ежедневно на протяжении последующих шести месяцев. Таким образом из стратегических резервов будет выделено более 180 миллионов баррелей», — сказал Байден в ходе выступления, посвященного мерам реагирования американской администрации на растущие цены на нефть и бензин.
Как отметил хозяин Белого дома, объема высвобождаемой из стратегических резервов США нефти будет достаточно для того, чтобы восполнить ее дефицит, пока страна нарастит внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года.
Это крупнейшее высвобождение нефти из стратегических резервов за всю историю.
Президент США добавил, что Вашингтон предпримет этот шаг в координации с союзниками и партнерами по всему миру. «Мы уже получили обещания со стороны различных стран о том, что они высвободят десятки миллионов баррелей нефти на рынок. Таким образом, общий объем выделяемой нефти значительно превысит 1 миллион баррелей в день», — указал Байден.