ЦБ определил порядок оплаты газа в рублях

Порядок перевода иностранной валюты в рубли по газовым контрактам:
Другие списания и зачисления на банковские счета типа «К» проводятся по стандартным условиям работы банковского счета. Среди них — оплата услуг банка.
Президент Владимир Путин сегодня, 31 марта, подписал указ, согласно которому расчеты по поставкам газа «недружественным странам» будут осуществляться в рублях. Новые правила продажи газа начнут действовать с 1 апреля. На этом фоне цена на газ превышала $1450 за тысячу кубометров. Франция и Германия уже заявили, что не примут условия перевода газовых контрактов на рубли.