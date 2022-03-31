Зоологи обнаружили сотни неизвестных науке видов млекопитающихВ основном это мелкие грызуны, насекомоядные и рукокрылые
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
8Названа «Мисс мира-2021»
21:45 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ определил порядок оплаты газа в рублях

ЦБ определил режим спецсчетов для расчетов с иностранными покупателями за природный газ. Банк будет конвертировать полученную иностранную валюту в рубли в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Источник: Агентство «Москва»

Порядок перевода иностранной валюты в рубли по газовым контрактам:

  • иностранная валюта по контрактам на поставку природного газа зачисляется на банковский счет типа «К» в этой валюте;
  • средства иностранного покупателя по его поручению списываются с его счета типа «К» в иностранной валюте;
  • происходит конвертация в соответствии с пунктом 6 указа № 172;
  • по итогам конвертации средства в рублях зачисляются на банковский счет типа «К» в рублях;
  • происходит списание средств в рублях с банковского счета типа «К» на счета российских поставщиков природного газа.

Другие списания и зачисления на банковские счета типа «К» проводятся по стандартным условиям работы банковского счета. Среди них — оплата услуг банка.

Президент Владимир Путин сегодня, 31 марта, подписал указ, согласно которому расчеты по поставкам газа «недружественным странам» будут осуществляться в рублях. Новые правила продажи газа начнут действовать с 1 апреля. На этом фоне цена на газ превышала $1450 за тысячу кубометров. Франция и Германия уже заявили, что не примут условия перевода газовых контрактов на рубли.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как вручение «Оскара» повлияло на ход Второй мировой войны
Как будет выживать Европа без российского газа
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь