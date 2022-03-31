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21:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия исполнила обязательства по евробондам с погашением в 2030 году на $329,2 млн

Министерство финансов России исполнило обязательства по евробондам с погашением в 2030 году. Держателям бумаг выплачено $329,2 млн.

Источник: РИА "Новости"

«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — говорится в сообщении Минфина.

Минфин разместил выпуск «Россия-30» на $21,2 млрд в 2000 году в рамках реструктуризации Внешэкономбанка по советским долгам. 31 марта Россия должна была выплатить купон и частично погасить евробонды. В обращении остаются бумаги на $2,3 млрд.

Минфин 31 марта также выкупил 72,4% евробондов, погашение которых было назначено на 4 апреля. Минфин получил облигации выпуска «Россия-2022» совокупной номинальной стоимостью $1,5 млрд.

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