Россия перевела расчеты за газ в рубли. Что это меняет для Европы

Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новые правила торговли российским трубопроводным газом с «недружественными» странами в рублях.
Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках.
Владимир Путинпрезидент Российской Федерации
По его словам, именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля. Если потребители откажутся платить по такой схеме, Россия будет считать это «неисполнением обязательств со всеми вытекающими последствиями», — предупредил Путин.
Как будет устроена новая схема
До сих пор европейцы, основные покупатели российского газа, платили за него в иностранной валюте — долларах или евро. Но 23 марта Путин заявил, что теперь в российские рубли переводится оплата за экспорт в «недружественные» страны, к которым относятся все члены Евросоюза (ввели санкции против России в ответ на военную спецоперацию на Украине).
Согласно указу компании из западных стран должны открыть счета в российском уполномоченном банке, которым выбран Газпромбанк (в число его акционеров входит «Газпром»). Для расчетов за газ предусмотрено открытие двух специальных счетов типа «К»: рублевого и валютного. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счет. После этого банк продает эту валюту на Московской бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счет иностранного покупателя. Оплата считается состоявшейся с момента зачисления средств, полученных от продажи валюты, на рублевый счет поставщика природного газа (тоже открывается в уполномоченном банке).
В Газпромбанке заявили РБК, что банк «обладает всеми необходимыми компетенциями, технологиями и опытом для быстрого и качественного исполнения сегодняшнего указа». «После принятия решения Совета директоров Банка России об утверждении режима специальных счетов нами будут созданы все условия для удобной и технологичной оплаты российского газа в утвержденной Указом валюте — рублях», — сообщил представитель банка.
РБК направил запросы представителю «Газпрома».
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями получит право выдать разрешение на покупку газа «недружественными» странами в другом порядке, следует из указа. Правительство должно утвердить порядок выдачи таких разрешений в течение десяти дней. Совет директоров Банка России, в свою очередь, сможет определять иной порядок продажи иностранной валюты.
Новые правила не распространяются на поставки сжиженного природного газа (СПГ), крупнейший производитель и экспортер которого в России — НОВАТЭК.
Новый механизм расчетов за природный газ начнет действовать для поставок, осуществляемых с 1 апреля, по всем контрактам с лицами из недружественных стран. По некоторым контрактам платежи за «апрельский газ» начинаются во второй половине апреля, по другим — в мае, пояснил источник, знакомый с ситуацией на рынке энергоносителей. То есть требование рассчитывать в рублях не означает, что кто-то из клиентов в одночасье останется без газа, добавляет он.
После заявления Путина о новых правилах цены на газ в Европе подскочили до более $1500 за 1 тыс. куб. м. Это почти на 15% выше расчетной цены накануне ($1356) и в четыре-пять раз выше средней цены газа до кризиса ($300−400).
О том, что Россия предложила покупателям газа из «недружественных» стран новую схему оплаты, включающую открытие рублевых счетов в российских банках, ранее сообщили источники РБК. Собеседники Reuters, в свою очередь, говорили, что обсуждается схема, по которой оплата могла быть произведена в евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ в заранее согласованный расчетный день. Валюта контракта не меняется, речь идет только о валюте платежа, сказал источник агентства.
Сколько «Газпром» получал от продажи газа в Европу
По оценке Центробанка, в 2021 году «Газпром» продал трубопроводный газ за рубеж на $54,2 млрд. Из них страны, не признанные недружественными (в основном Турция, Белоруссия, Китай), приобрели его примерно на $11 млрд, следует из расчетов РБК на базе данных ФТС.
На «недружественные» страны в 2021 году пришлось более 70% поставок российского газа в денежном выражении, оценивает директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.
В январе 2022 года (последние оперативные данные ФТС) «Газпром» экспортировал в «недружественные» страны 7,146 млрд куб. м газа на сумму $5,99 млрд. Выборка охватывает поставки российского газа в 20 стран: Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Италию, Латвию, Литву, Македонию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Словакию, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию и Эстонию. Суммарная выручка от экспорта российского газа в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд.
Решение перейти на рубли в расчетах за газ Путин объяснил тем, что для России не имеет смысла использовать валюты «недружественных» стран, в то время как их финансовая система «используется как оружие». Компании из этих государств «отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями и физлицами», а активы ЦБ в долларах и евро замораживаются, сказал он.
«На самом деле — что происходит, что уже произошло: мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае — газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно», — заявил Путин.
По его словам, дальше «так продолжаться не может». Тем более что в случае дальнейших поставок газа и их оплаты по традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы.
«Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более что некоторые политики на Западе об этом говорят, говорят публично», — добавил он.
С подобным предложением выступал экс-посол США в России Майкл Макфол. «Россия должна продолжать экспортировать нефть в демократические страны, но получатели должны удерживать оплату до тех пор, пока Путин не закончит войну. После этого решение за Путиным: прекращать поставки или нет», — написал он на своей странице в Twitter.
Президент сказал, что перевод расчетов за поставки российского газа на российские рубли — это «важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета». «Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана, увеличивать во внешней торговле долю расчетов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надежными партнерами», — подчеркнул он.
Что говорят клиенты «Газпрома»
Один из крупнейших покупателей российского газа в Европе — Германия. 30 марта, накануне публикации президентского указа о переходе на расчеты в рублях, Путин в ходе телефонного разговора уведомил канцлера этой страны Олафа Шольца о своем решении. Россия согласна принимать платежи за газ от европейских партнеров в евро через Газпромбанк, который будет их конвертировать в рубли, заявил тогда по итогам переговоров представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
По словам Хебештрайта, Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру.
31 марта Шольц заявил на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, что Германия по-прежнему будет платить за российский трубопроводный газ в евро в соответствии с имеющимися контрактами. «Мы просмотрели контракты. В них говорится, что плата осуществляется в евро. В разговоре с президентом России я объяснил ему, что так и должно остаться и так и будет», — сказал он.
Немецкий канцлер также отметил, что для создания новой инфраструктуры для диверсификации поставок газа в Германию и снижения зависимости от России потребуется немало времени, но такая работа продолжится. Австрия также стремится увеличить число поставщиков газа, чтобы не зависеть от одного поставщика, добавил Нехаммер. По его словам, санкции, введенные против России, должны ослаблять именно ее, а не те страны, что прибегли к ограничительным мерам.
Ранее G7 и Европейская комиссия заявили, что считают требование России оплачивать поставки газа рублями явным нарушением контрактов, и призвали компании не выполнять его.
По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году Евросоюз закупил 155 млрд куб. м российского газа (45% европейского газового импорта и около 40% газового потребления).