01:23 (мск), источник: Известия
Касса на камень: Минпромторг предложил отказаться от чеков
С какими рисками могут столкнуться потребители.
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Магазины могут перестать выдавать кассовые чеки. Минпромторг предложил ФНС разрешить торговле не предоставлять их людям с каждой покупкой. Инициатива ведомства предполагает, что чек в бумажном или электронном виде можно будет получить лишь по просьбе. Об этом сказано в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова (документ есть у «Известий»). Мера позволила бы сократить расходы бизнеса: в новых реалиях выросли затраты сетей на ленту для касс, сказано в документе. С новыми ценами компаниям придется дополнительно тратить на обязательные бумажные чеки до 30 млрд рублей в год. Ранее ФНС согласилась на время отказаться от проверок торговли, в том числе на предмет выдачи чеков.
Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. Замглавы ведомства Виктор Евтухов обратился с таким предложением в ФНС. «Известия» ознакомились с его письмом, датированным 29 марта. В министерстве полагают, что чеки можно предоставлять только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.
Это повысит нагрузку на продовольственный ритейл, поскольку в продуктовых магазинах наибольшая частота покупок, уточнил чиновник.
При этом зарубежные поставщики кассовой ленты снизили отгрузки товара, отмечено в письме. Отечественные изготовители не сокращали производство. Ритейлеры пока не отмечают нехватки кассовой ленты, но резко повысили объемы ее закупки — вплоть до потребности на год вперед, указано в документе.
Сейчас торговые сети и Минпромторг ищут новых партнеров, в том числе среди иностранных производителей кассовой ленты. Например, российская сторона уже провела совещание с китайским изготовителем чековой ленты. Эта компания готова начать поставки в РФ, у предприятия есть свободные мощности, сказано в письме.
Поэтому пока Минпромторг предложил налоговикам сохранить действующий с 17 марта мораторий. Он предполагает, что ритейлеров, которые не выдают бумажные кассовые чеки, не привлекают к ответственности.
В Минпромторге «Известиям» подтвердили подлинность письма.
Одна из основных целей кассовой реформы — защита интересов бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто сокращает свои издержки за счет уклонения от уплаты налогов, напомнили «Известиям» в ФНС. Предложения, которые создают условия для уклонения от полного учета выручки, в том числе за счет невыдачи чека покупателям, могут привести к всплеску нечестной и несправедливой конкуренции в бизнесе, заметили в службе.
Вся специализированная бумага, в том числе для кассовых машин, действительно существенно подорожала, поскольку поставляется из недружественных стран и оплачивается в валюте, сказала «Известиям» глава практики ФБК Legal Елизавета Капустина. Поэтому предложенные изменения могут поддержать бизнес, указала она. С другой стороны, некоторым категориям граждан, например, пенсионерам, вряд ли удобны и доступны электронные чеки, добавила эксперт.
С другой стороны, без чека покупателю будет сложнее доказать что-либо — для защиты своих прав потребителю все-таки важно будет попросить его у продавца, отметил эксперт. Или, например, привязать электронные чеки к программе лояльности, чтобы они были в личном кабинете покупателя, сказал Петр Шелищ. Впрочем, учитывая высокую стоимость кассовой ленты, сейчас хороший момент для обсуждения вопроса актуальности бумажного чека по умолчанию, считает эксперт.
В «Азбуке вкуса» положительно оценили предложение Минпромторга. Эта мера плюс мораторий на проверки ФНС — существенная поддержка для бизнеса, сказали «Известиям» в компании. Там добавили, что на рынке есть проблемы с чековой лентой, и многие ритейлеры пытаются решить эти сложности разными способами: сокращают объем знаков на чековой ленте или переходят на электронные аналоги.
В «Магните» планируют ускорить переход на электронные чеки, а также минимизировать печать на ленте для экономии, сказали «Известиям» в компании.
В «Ленте» уже предлагают покупателям получить электронные чеки из-за временной нехватки бумаги для них, сказали «Известиям» в сети. Там добавили, что эта услуга доступна с декабря прошлого года, но потребитель может получить и бумажный чек, если захочет.
В «Верном» также переходят на электронные чеки, сказали «Известиям» в торговой сети. Там подчеркнули, что с юридической точки зрения они приравниваются к бумажным. По просьбе покупателя кассир всегда может выдать бумажный чек, даже если обычно покупатель получал его по электронной почте.
Тогда выдавать бумажный чек оказалось сложной задачей: печатать заранее их было нельзя, это нарушало закон, добавил Артем Соколов. Возить кассу с собой курьерам было неудобно — вставала проблема подзарядки устройств и бесперебойного интернет-соединения. ФНС разрешила курьерам доставлять заказы без использования мобильных касс, людям направляли информацию в электронном виде.