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03:04 (мск), источник: РБК

ФАС уточнила предложение о временном запрете валютных контрактов в России

Совет по совершенствованию гражданского законодательства решил, что предложение ФАС о запрете на валютные контракты внутри России недоработан. Служба предложила ограничить срок его действия 2024 годом.

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Источник: Reuters

Власти обсуждают инициативу о временном запрете привязки к валютному курсу цен на товары, которые производятся в России для внутреннего рынка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Если запрет одобрят, он будет действовать до 2024 года.

Служба отметила, что не поддерживает привязку к внешним ценовым индикаторам или курсам иностранных валют, если для этого нет экономических или технологических оснований.

«Это [запрет] позволит не переносить цены внешних рынков, в том числе дефицитных, на российские, зачастую профицитные. В конечном итоге цены внутреннего рынка не будут искусственно завышаться», — объяснили в ФАС.

На заседании совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 31 марта было вынесено отрицательное заключение на законопроект об отмене «валютных оговорок», разработанный ФАС. Однако члены совета предложили вместо «радикального изменения» Гражданского кодекса внести поправки в закон «О защите конкуренции».

По словам члена совета при президенте и руководителя совета исследовательского центра частного права Лидии Михеевой, в нынешнем виде законопроект может привести к росту цен и желательно, чтобы норма была временной и действовала именно в тех случаях, когда зафиксировано антимонопольное нарушение.

«Если оно выражалось в форме навязывания контрагенту явно невыгодных условий с валютными или иными оговорками, антимонопольный орган мог бы предписать устранить это нарушение и указать то, какой могла бы быть справедливая цена», — предложила Михеева.

Инициативу на совете поддержал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Поправка в закон «О защите конкуренции» может быть внесена не отдельным законом, в поправками в уже внесённый в Госдуму антикризисный законопроект.

ФАС разработала законопроект в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики России в условиях санкций. Авторы инициативы предложили запретить определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. Такое изменение требует внесения поправок в Гражданский кодекс.

Согласно законопроекту, все заключенные договоры следует изменить в течение 30 дней с момента опубликования закона. Если стороны не смогут прийти соглашению, то исполнение договора должно будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года. Официальный курс доллара США на эту дату составлял 74,29 ₽ (по данным ЦБ на 31 марта — 84 ₽, но в начале марта курс достиг почти 120 ₽).

Министерство финансов уже согласовало законопроект, несмотря на продолжение работы над ним, сообщали РБК в пресс-службе ведомства.

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