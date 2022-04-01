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10:35 (мск), источник: © РИА Новости

ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России смягчили ограничения на денежные переводы за рубеж для физлиц, сообщил Центробанк.

Источник: © РИА Новости

Так, гражданин теперь имеет право за один календарный месяц перевести со своего счета в российском банке на свой счет за границей или другому физлицу до десяти тысяч долларов либо эквивалентную сумму в другой валюте.

При пользовании услугами компаний по переводу денег без открытия счета лимит составляет пять тысяч долларов.

«Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам», — уточнили в регуляторе.

Новые лимиты будут действовать полгода. Суммы рассчитываются по официальному курсу ЦБ на дату перевода.

В то же время регулятор остановил на шесть месяцев переводы за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов-физлиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юрлиц из этих государств.

В начале марта Банк России ограничил пятью тысячами долларов в месяц размер денежного перевода за рубеж от физлица.

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