13:11 (мск), источник: ТАСС
Лавров заявил, что Россия предложила Западу честную схему оплаты газа в рублях
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апреля. /ТАСС/ — Министр иностранных дел РФ отметил, что «западные страны расплачиваются валютой, а потом арестовывают счета».
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Россия предложила странам Запада справедливую схему оплаты газа в рублях, ее условия приемлемы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
«Что касается поставок газа в Европу, российский президент [Владимир Путин] объявил о подписании указа с условиями, которые, как я понимаю, приемлемы для западных стран, — сказал он. — То есть схема, которая была предложена, является справедливой, она позволит нам получить выплаты в рублях».
«Дело в том, что они [западные страны] расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета», — добавил министр.
Президент России Владимир Путин ранее поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и распорядился, чтобы правительство дало компании «Газпром» директиву о внесении необходимых изменений в действующие контракты. 31 марта Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.