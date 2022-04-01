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13:11 (мск), источник: ТАСС

Лавров заявил, что Россия предложила Западу честную схему оплаты газа в рублях

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апреля. /ТАСС/ — Министр иностранных дел РФ отметил, что «западные страны расплачиваются валютой, а потом арестовывают счета».

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Источник: РИА "Новости"

Россия предложила странам Запада справедливую схему оплаты газа в рублях, ее условия приемлемы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

«Что касается поставок газа в Европу, российский президент [Владимир Путин] объявил о подписании указа с условиями, которые, как я понимаю, приемлемы для западных стран, — сказал он. — То есть схема, которая была предложена, является справедливой, она позволит нам получить выплаты в рублях».

«Дело в том, что они [западные страны] расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета», — добавил министр.

Президент России Владимир Путин ранее поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и распорядился, чтобы правительство дало компании «Газпром» директиву о внесении необходимых изменений в действующие контракты. 31 марта Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.

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