«Газпром» направит уведомления о порядке расчетов за газ в рублях

«“Газпром” как российская компания безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства. Уведомления о новом порядке расчётов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам. “Газпром” является ответственным партнёром и продолжает надёжно экспортировать газ потребителям», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определённым в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.