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12:55 (мск), источник: © РИА Новости

«Газпром» направит уведомления о порядке расчетов за газ в рублях

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. «Газпром» сегодня официально направляет контрагентам уведомления о новом порядке расчётов за газ — в рублях, оставаясь при этом ответственным партнёром и продолжая надёжно экспортировать газ потребителям, сообщила компания.

Источник: © РИА Новости

«“Газпром” как российская компания безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства. Уведомления о новом порядке расчётов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам. “Газпром” является ответственным партнёром и продолжает надёжно экспортировать газ потребителям», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определённым в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

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