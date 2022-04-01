Голикова заявила о росте числа работников в простое

В аппарате вице-премьера журналистам сообщили, что Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Главной темой заседания стало обсуждение текущей ситуации на рынке труда, ход реализации рекомендаций Минтруда России по поддержке рынка труда.
«На сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная, но мы фиксируем растущее количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, а также увеличение численности работников, находящихся в простое. В связи с этим нашей ключевой задачей является заблаговременная организация работы всех структур и проведение превентивных мероприятий для сохранения рабочих мест и численности занятых граждан», — сказала Голикова, слова которой приводят в аппарате.
По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, число вакансий на портале «Работа России» увеличилось до 1,8 миллиона вакансий, в то время как на 1 марта их количество составляло 1,6 миллиона. Это связано с начинающимися сезонными работами.
С понедельника граждане получили возможность подавать заявки на обучение в рамках нацпроекта «Демография», за первые четыре дня получено 9 973 заявки, уточняется в сообщении. Также с понедельника начался прием заявок по программе субсидирования найма. Уже подано свыше 1 300 заявок.
Министр попросил регионы уделять пристальное внимание не только на занятость по найму, но и на ситуацию с самозанятыми гражданами, индивидуальными предпринимателями.