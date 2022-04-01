Россиянам стало сложнее вернуть деньги за отмененные туры

Подобное решение даст возможность должникам справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, пояснял в четверг на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«По исполнительным листам в течение полугода туристы не смогут взыскать денежные средства со счетов туроператоров», — пояснила руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
В АТОР напомнили, что мораторий на банкротство уже вводился в 2020 году в период пандемии в качестве меры поддержки бизнеса. Из-за закрытия границ между странами не состоялось большое количество оплаченных поездок. Эта мера тогда позволила туроператорам возвращать средства клиентам постепенно. Впоследствии мораторий, добавили в ассоциации, продлевался дважды.
По мнению экспертов АТОР, мера делает бессмысленными судебные иски к туроператорам. Даже по выигранным делам деньги не смогут быть получены минимум полгода, отмечают в ассоциации.