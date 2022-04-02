Ростуризм досрочно закроет продажи туров с кешбэком

Продажи туров по России с кешбэком из-за повышенного спроса завершатся досрочно — в ночь на 9 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.
«Окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось — в ночь с 8 на 9 апреля», — сообщила Догузова.
По ее словам, выделенные средства почти реализованы.
В Ростуризме отметили, что продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна по программе идут две недели. С 14 марта туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тыс. человек.
«По сравнению с предыдущим окном продаж, которое проходило с 18 января по 28 февраля, спрос вырос в два раза. А если сравнивать этот год с прошлым, то путешествия с кешбэком бронируют в пять раз чаще», — добавили в ведомстве.
Весенний этап продаж туров с кешбэком стартовал 18 января, завершить его планировали 12 апреля. Отправиться в поездки можно до 30 апреля включительно, в круизы — до конца мая. В 2022 году планируется осенне-зимний этап программы, который начнется в октябре. Точные даты старта будут объявлены во второй половине года. Программа кешбэка при оплате туристических поездок картой «Мир» по России действует с августа 2020 года.
В программе участвуют все регионы России, кешбэк путешественники получат за покупку туров на сайте программы или ее партнеров. Чтобы получить возврат части средств, нужно купить и оплатить картой «Мир» готовый тур или отдельно проживание в отеле в этот период. Получить возврат за счет бюджета можно только при отдыхе внутри России, размер кешбэка — 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб.