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15:06 (мск), источник: © РИА Новости

Киев планирует присвоить российские активы на 400 миллиардов долларов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинские власти рассчитывают получить 400 миллиардов долларов из замороженных российских активов, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Украина 24».

Источник: Reuters

По его словам, эти деньги пойдут в так называемый фонд восстановления Украины.

«Откуда будут браться средства для этого фонда: мы говорим в первую очередь про 300 миллиардов долларов, которые заморожены со стороны Центрального банка Российской Федерации. Второй источник — замороженные активы ближайшего окружения Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны», — сказал Устенко.

Он уточнил, что второй источник может дать Киеву более 100 миллиардов долларов, причем речь идет как об уже замороженных активах, так и о тех, что будут арестованы в будущем.

Кроме того, фонд должны пополнить средства западных партнеров, так что в целом Киев сможет получить 400−500 миллиардов долларов, добавил Устенко.

Потери Украины от боевых действий советник Зеленского оценил в триллион долларов. Он напомнил, что 15 марта премьер-министр Денис Шмыгаль оценил убытки в 500 миллиардов, но они «увеличиваются экспоненциально».

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.

В ответ Россия приняла зеркальные меры, введя ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.

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