Что изменится в жизни россиян с 1 апреля Весенний призыв, индексация пенсий, налоговые льготы и другие новшества
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
18:44 (мск), источник: ТАСС

В Литве заявили о полном отказе от поставок российского природного газа

ВИЛЬНЮС, 2 апреля. /ТАСС/. Литва больше не импортирует природный газ из России. Это в субботу подтвердило Министерство энергетики балтийской республики.

Источник: AP 2022

«Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа», — говорится в сообщении. Как указало ведомство со ссылкой на оператора сетей республики Amber Grid, по состоянию дел на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Тем самым, пояснило Минэнерго, требование РФ расчета за поставки ПГ в рублях не является актуальным для Вильнюса.

Литва обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. До этого газовые сети республики были интегрированы лишь в восточном направлении.

В Вильнюсе утверждают, что СПГ-терминал стал противовесом российской газовой монополии в лице «Газпрома». Базовому судну дали название Independence («Независимость»). Терминал обошелся Литве в €101 млн. Еще по €56 млн Вильнюс обязался платить ежегодно в течение десяти лет норвежской Hoeg LNG за аренду специально построенного компанией в Южной Корее базового судна, которое он вправе выкупить позднее за отдельную плату.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Страны, уже выразившие согласие платить за газ в рублях
Чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит самой России
Военная операция на Украине
В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
ВС России поразили 64 военных объекта Украины за сутки
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь