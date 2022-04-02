В Литве заявили о полном отказе от поставок российского природного газа

«Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа», — говорится в сообщении. Как указало ведомство со ссылкой на оператора сетей республики Amber Grid, по состоянию дел на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Тем самым, пояснило Минэнерго, требование РФ расчета за поставки ПГ в рублях не является актуальным для Вильнюса.
Литва обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. До этого газовые сети республики были интегрированы лишь в восточном направлении.
В Вильнюсе утверждают, что СПГ-терминал стал противовесом российской газовой монополии в лице «Газпрома». Базовому судну дали название Independence («Независимость»). Терминал обошелся Литве в €101 млн. Еще по €56 млн Вильнюс обязался платить ежегодно в течение десяти лет норвежской Hoeg LNG за аренду специально построенного компанией в Южной Корее базового судна, которое он вправе выкупить позднее за отдельную плату.